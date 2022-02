Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips

Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít iPhone, iPod Touch nebo chytrý telefon se systémem Android pro vzdálené ovládání AV výrobků Philips zapojených do sítě. Aplikace automaticky rozezná Blu-ray přehrávač Philips, domácí kino nebo hudební přehrávač Streamium zapojený do domácí sítě Wi-Fi a umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení z libovolného místa domu. A jestliže máte do sítě zapojeno více AV výrobků Philips, budete se mezi nimi moci přepínat a ovládat je nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena výhradně pro výrobky společnosti Philips.