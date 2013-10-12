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Ukončeno

Domácí kino 5.1

HTS3583/12

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Výkonný prostorový zvuk

Systém domácího kina Philips HTS3583 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené reproduktory nabízí výkonný 600W prostorový zvuk a přehrávání 3D Blu-ray disků.

Zobrazit všechny výhody

S Blu-ray 3D

Výkonný prostorový zvuk

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů

Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk

Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dodatok k mojej predošlej recenzii

Po návrate výrobku z reklamácie už prístroj funguje ako má. Reakcie v Smart TV sekcii su rychlejšie a už sa to dá aj používať. Menili komplet základnú dosku. Chýba mi možnosť nastaviť si kvalitu prehrávaných videí z Youtube. Taktiež zamrzí nemožnosť vyvolania Audio nastavení v SMART režime. Vždy musím odísť do hlavného menu nastaviť zvuk a opäť sa vrátiť. Taktiež zamrzí nemožnosť pripojiť do USB Bluetooth dongle a využívať klávesnicu a myš. Jediný problém mám v nastavení prenosu zvuku cez HDMI. Ak pozerám DVD, youtube,... cez domáce kino, zvuk ide aj z TV, čo je v poriadku, ale akonáhle pozerám TV tak zvuk musím prenášať cez koax. Taktiež by som vytkol Support Philips-u. Vždy ma buď odkazujú na servis, alebo manuál. Chválim, že sa neboja uverejňovať aj negatívne recenzie. V konečnom hodnotení sa prehrávač oplatí, ale ak máte dostatok financií odporúčam zainvestovať do vyššej triedy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3583 Domácí kino 5.1

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3583 Domácí kino 5.1

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu