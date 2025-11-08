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Ukončeno

Domácí kino 5.1

HTS3538/12

3

| (2) Recenze

Výkonný prostorový zvuk

Systém domácího kina Philips HTS3538 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené reproduktory nabízí 600W výkonný prostorový zvuk a zvýšení rozlišení videa DVD až na 1080p prostřednictvím rozhraní HDMI pro obraz v rozlišení blízkém kvalitě HD.

Zobrazit všechny výhody

Zvuk domácího kina

Výkonný prostorový zvuk

  • DVD

Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Technické specifikace

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Recenze

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3.0

z 5

2

Recenze

4
3
2

08/11/2025

Česká republika

Česká republika

Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3538 Domácí kino 5.1

Datum použití 2023-11-08

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3538 Domácí kino 5.1

Datum použití 2023-11-08

01/12/2013

Polska

Polska

Tragedia to mało powiedziane....

Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

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