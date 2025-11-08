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Ukončeno
HTS3538/12
Výkonný prostorový zvuk
Systém domácího kina Philips HTS3538 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené reproduktory nabízí 600W výkonný prostorový zvuk a zvýšení rozlišení videa DVD až na 1080p prostřednictvím rozhraní HDMI pro obraz v rozlišení blízkém kvalitě HD.
DVD
Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.
3.0
z 5
2
Recenze
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3538 Domácí kino 5.1
Datum použití 2023-11-08
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3538 Domácí kino 5.1
Datum použití 2023-11-08
69Audiofil69
01/12/2013
Polska
Tragedia to mało powiedziane....
Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1