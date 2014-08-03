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Ukončeno

Domácí kino 2.1 3D Blu-ray

HTB7255D/12

1

| (1) Recenze

Vychutnejte si filmy a hudbu s dokonalým zvukem

Nové domácí kino Philips 2.1 s 3D Blu-ray HTB7255D přináší nedostižně jasné přehrávání audia a opravdu přesvědčivé zážitky z prostorového zvuku. Připravte se na obohacení svých oblíbených filmů a hudby o nové rozměry.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Vychutnejte si filmy a hudbu s dokonalým zvukem

  • Zesilovač třídy D

  • CinemaPerfect HD

  • Vestavěné Wi-Fi a Bluetooth®

  • 500 W

Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku

Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku

Vlastní prvotřídní zesilovače třídy D od společnosti Philips jsou navrženy tak, aby zachovaly originální zvuk zdroje a lepší věrnost audiosignálu. Díky tomu jsou zvukové detaily hudby a filmů zprostředkovány přesně tak, jak umělec nebo režisér zamýšlel.

Přehrávání hudby z iPodu/iPhonu a jeho nabíjení

Přehrávání hudby z iPodu/iPhonu a jeho nabíjení.

Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

1.0

z 5

1

Recenze

5
4
3
2

03/08/2014

Polska

Polska

Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością

Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1

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