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Ukončeno
CAM200WH/00
Jednoduše nahrávejte domácí videa do televizoru nebo na web
S videokamerou Philips ESee CAM200 je pořizování fotografií a videí až neuvěřitelně snadné, stejně tak jejich následné sdílení. Tažením na 3palcové dotykové obrazovce můžete nasdílet snímky do televizoru nebo na internet – okamžitě a bezdrátově.
Snímejte a vychutnávejte si videa v kvalitním rozlišení full HD (1080p). „1080“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 1080p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera ESee stejný formát videa jako Blu-ray přehrávače – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.
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