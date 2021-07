Kouzlo technologie Ambilight. Pouze od společnosti Philips.

Díky čtyřstranné technologii Philips Ambilight budete mít pocit, že jste součástí každé scény. Inteligentní diody LED na okrajích televizoru reagují na to, co se právě děje na obrazovce, a vydávají pohlcující záři, která je zkrátka podmanivá. Vyzkoušíte to jednou a budete se divit, jak jste bez toho mohli žít.