Systém Android TV. Jednoduše chytrý.

Přizpůsobte si systém Philips Android TV podle svého. Pokud vás tento týden zajímá jen Amazon a YouTube a v tom příštím Rakuten TV a Netflix – žádný problém. Přehledné, intuitivní rozhraní umožňuje umístit váš oblíbený obsah do popředí a do středu. Snadno najdete místo, kde jste skončili v nejnovějším seriálu, nebo se můžete podívat do databáze filmových novinek.