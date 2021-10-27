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Ukončeno

5500 seriesUltratenký LED televizor Full HD

50PFT5503/12

4.4

| (26) Recenze | 87% Doporučuje tento produkt

Ultratenký LED televizor Full HD

Představujeme větší jednoduchost na velké obrazovce. Televizor Philips 5500 nabízí rozlišení full HD, čistý zvuk a skvělý zážitek ze sledování. Stačí zapojit a začít sledovat pořady, filmy nebo hry.

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TV brand claim gold

99,91 % lidí, kteří vyzkouší Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátit. 1

s technologií Pixel Plus HD

Ultratenký LED televizor Full HD

  • 126 cm (50")

  • Index dokonalého obrazu 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Dva vstupy HDMI a funkce EasyLink pro integrované připojení

Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.

USB pro přehrávání multimédií

USB pro přehrávání multimédií

Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.

Full HD LED TV – vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem

Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

26

Recenze

87%

Doporučuje tento produkt

27/10/2021

Polska

Polska

Świetny obraz w bardzo dobrej cenie

Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet

Výhody

Świetne barwy, funkcjonalność

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2021-04-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2021-04-27

27/12/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.

Výhody

łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2019-11-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum použití 2019-11-27

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Výhody

Imagine ,claritate

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum použití 2023-07-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum použití 2023-07-07

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Upozornění

  1. Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu. 

  1. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  2. Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.

  3. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  4. (Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.

  5. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.