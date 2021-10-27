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Ukončeno
50PFT5503/12
Ultratenký LED televizor Full HD
Představujeme větší jednoduchost na velké obrazovce. Televizor Philips 5500 nabízí rozlišení full HD, čistý zvuk a skvělý zážitek ze sledování. Stačí zapojit a začít sledovat pořady, filmy nebo hry.
126 cm (50")
Index dokonalého obrazu 200
FHD
Pixel Plus HD
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné televizory HDTV přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.
4.4
z 5
26
Recenze
87%
Doporučuje tento produkt
Toma1980
27/10/2021
Polska
Świetny obraz w bardzo dobrej cenie
Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet
Výhody
Świetne barwy, funkcjonalność
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2021-04-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2021-04-27
KobMał07
27/12/2019
Polska
bardzo dobry produkt
Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.
Výhody
łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2019-11-27
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2019-11-27
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Výhody
Imagine ,claritate
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum použití 2023-07-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum použití 2023-07-07
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.