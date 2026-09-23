VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek

Ukončeno

LCD monitor s podsvícením LED

273P3LPHEB/00

Inovativní displej s tech. PowerSensor šetří účty za energii

LED displej Philips Professional 273P3 s certifikací EPEAT Gold je přátelský k životnímu prostředí. Je vybaven inteligentní technologií PowerSensor, která zjišťuje přítomnost uživatele a upravuje podle ní spotřebu energie, takže lze spotřebu energie snížit až o 80 %!

Zobrazit všechny výhody

Inovativní displej s tech. PowerSensor šetří účty za energii

  • Řada P

  • 68,6 cm (27")

Zabudované reproduktory pro výstup zvuku bez obsazení pracovní plochy

Dva stereofonní reproduktory zabudované do displeje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Nastavení výšky pro ideální polohu při sezení

Základna Super Ergo Base je „uživatelsky přívětivá“ základna monitoru Philips, která umožňuje nejen měnit náklon a natočení, ale i výšku a otočení až o 90 stupňů, aby si každý uživatel mohl nastavit monitor tak, aby dosáhl maximálního pohodlí při prohlížení a efektivitu práce.

Možnost otočného a sklopného nastavení pro ideální úhel sledování

Díky mechanismu pro otáčení a sklápění obrazovky, který je vestavěný do podstavce, se monitor otáčí a sklápí dozadu nebo dopředu.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Značka EPEAT Gold je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese www.epeat.net.