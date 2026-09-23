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Ukončeno
273P3LPHEB/00
Inovativní displej s tech. PowerSensor šetří účty za energii
LED displej Philips Professional 273P3 s certifikací EPEAT Gold je přátelský k životnímu prostředí. Je vybaven inteligentní technologií PowerSensor, která zjišťuje přítomnost uživatele a upravuje podle ní spotřebu energie, takže lze spotřebu energie snížit až o 80 %!
Řada P
68,6 cm (27")
Dva stereofonní reproduktory zabudované do displeje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
Základna Super Ergo Base je „uživatelsky přívětivá“ základna monitoru Philips, která umožňuje nejen měnit náklon a natočení, ale i výšku a otočení až o 90 stupňů, aby si každý uživatel mohl nastavit monitor tak, aby dosáhl maximálního pohodlí při prohlížení a efektivitu práce.
Díky mechanismu pro otáčení a sklápění obrazovky, který je vestavěný do podstavce, se monitor otáčí a sklápí dozadu nebo dopředu.
Recenze
Značka EPEAT Gold je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese www.epeat.net.