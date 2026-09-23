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Ukončeno
243S7EJMB/01
Spolehlivé a nezbytné funkce
Náš monitor řady S přináší efektivitu v podnikání. Širokoúhlý displej IPS s technologií SoftBlue zvyšuje produktivitu a šetří zrak. Výškově nastavitelný obraz umožňuje dlaždicové uspořádání několika monitorů pro rozšířené zobrazení.
Řada S
24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Tyto displeje od společnosti Philips jsou vybaveny řadou možností připojení a dodávají se s mnoha konektory, jako je například VGA, Display Port a univerzální konektor HDMI, jež vám umožní vychutnat si nekomprimovaný obrazový a zvukový obsah s vysokým rozlišením. Připojení USB vám zajistí dostupnost velice rychlých přenosů dat a současně globální možnosti připojení. Bez ohledu na používaný zdroj si můžete být jisti, že tento displej Philips představuje investici, která jen tak nezastará!
Technologie SoftBlue LED využívá chytrou technologii, která omezuje škodlivé krátkovlnné modré světlo, aniž by to mělo dopad na barvu nebo obraz displeje. Technologie SoftBlue LED má certifikaci mezinárodní testovací organizace TUV Rheinland prokazující snížení množství škodlivého modrého světla.
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
Recenze
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Oblast NTSC na základě systému CIE 1976
Oblast sRGB na základě systému CIE 1931
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2