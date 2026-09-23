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Ukončeno

Monitor LCD s technologií SoftBlue

243S7EJMB/01

Spolehlivé a nezbytné funkce

Náš monitor řady S přináší efektivitu v podnikání. Širokoúhlý displej IPS s technologií SoftBlue zvyšuje produktivitu a šetří zrak. Výškově nastavitelný obraz umožňuje dlaždicové uspořádání několika monitorů pro rozšířené zobrazení.

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Spolehlivé a nezbytné funkce

  • Řada S

  • 24 (23,8"/60,5 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Funkce SmartConnect s konektory DisplayPort, HDMI a VGA

Tyto displeje od společnosti Philips jsou vybaveny řadou možností připojení a dodávají se s mnoha konektory, jako je například VGA, Display Port a univerzální konektor HDMI, jež vám umožní vychutnat si nekomprimovaný obrazový a zvukový obsah s vysokým rozlišením. Připojení USB vám zajistí dostupnost velice rychlých přenosů dat a současně globální možnosti připojení. Bez ohledu na používaný zdroj si můžete být jisti, že tento displej Philips představuje investici, která jen tak nezastará!

Technologie SoftBlue je šetrná k očím a zachovává barvy

Technologie SoftBlue LED využívá chytrou technologii, která omezuje škodlivé krátkovlnné modré světlo, aniž by to mělo dopad na barvu nebo obraz displeje. Technologie SoftBlue LED má certifikaci mezinárodní testovací organizace TUV Rheinland prokazující snížení množství škodlivého modrého světla.

Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  3. Oblast NTSC na základě systému CIE 1976

  4. Oblast sRGB na základě systému CIE 1931

  5. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  6. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2