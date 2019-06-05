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  • Vysoce výkonný displej IPS
  • Vysoce výkonný displej IPS

Ukončeno

IPS LCD monitor s podsvícením LED

237E4QSD/00

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Vysoce výkonný displej IPS
Objevte fantastický LED obraz tohoto displeje IPS se širokým sledováním. Díky elegantnímu, tenkému provedení a funkci SmartImage Lite je to skvělá volba!
Zobrazit všechny výhody

pro zářivé a živé barvy

Vysoce výkonný displej IPS

  • Řada E

  • 58,4 cm (23")

  • Displej Full HD

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Funkce SmartImage Lite pro vylepšený zážitek ze sledování LCD

Funkce SmartImage Lite je exkluzivní, špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce. Na základě vámi zvoleného scénáře funkce SmartImage Lite dynamicky zlepšuje kontrast, sytost barev a ostrost obrazů a videozáznamů pro dokonalé zobrazení - vše v reálném čase, stisknutím jediného tlačítka.

SmartControl Lite umožňuje snadné ladění výkonu displeje

SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

05/06/2019

България

България

Отличен монитор

Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка

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