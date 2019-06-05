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Ukončeno
Řada E
58,4 cm (23")
Displej Full HD
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Funkce SmartImage Lite je exkluzivní, špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce. Na základě vámi zvoleného scénáře funkce SmartImage Lite dynamicky zlepšuje kontrast, sytost barev a ostrost obrazů a videozáznamů pro dokonalé zobrazení - vše v reálném čase, stisknutím jediného tlačítka.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ceco7
05/06/2019
България
Отличен монитор
Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка