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Ukončeno
220S4LSS/00
Řada S
55,9 cm (22")
1680 × 1050
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
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