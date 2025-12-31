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Ukončeno
220B4LPCS/00
Řada B
55,9 cm (22")
1680 × 1050
PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
SmartErgoBase je základnou monitoru vyznačující se ergonomickým pohodlím při nastavení displeje a zapojování kabelů. Díky prakticky nastavitelné výšce, úhlu otočení, sklopení a rotace lze polohu monitoru nastavit tak, aby byla maximálně pohodlná a zmírňovala fyzickou námahu dlouhého pracovního dne. Zapojení kabelů redukuje nepřehlednou změť kabelů a udržuje pracovní prostředí upravené a profesionální.
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