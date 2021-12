K dnešnímu dni neexistuje žádný přesný výzkum, který by dával do přímé souvislosti barvy na vlasy nebo chemikálie obsažené v trvalé s poškozením plodu v těhotenství. V této souvislosti je třeba zmínit, že chemikálie obsažené v barvách na vlasy a trvalé prokazatelně způsobily rakovinu a genetické poruchy při studiích na zvířatech, když byly aplikovány vysoké dávky (padesátkrát vyšší než při procedurách v kadeřnictví).

Použití jakýchkoli a veškerých zbytečných chemikálií v těhotenství – zejména na pokožce hlavy, kterou se chemikálie vstřebávají do krve – byste se pokud možno měla vyhýbat. U melíru nebo trvalé však nebylo nikdy prokázáno, že by způsobovaly jakékoli poškození a mnoho žen se během těhotenství péče o vlasy vzdát nechce. Co si myslíme my? Dělejte to, co je nejlepší pro vás.