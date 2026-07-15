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Technologie Lift & Cut s trojitým účinkem
Břity NanoTech Dual Precision
360° přesná flexibilní hlava
Aktivní vedení přítlaku a pohybu, podpořené umělou inteligencí
7 let záruky*****
Náš patentovaný systém Lift & Cut s trojitým účinkem jemně nadzvedává vousy od kořínků a zastřihuje je přesně až na úroveň kořínků -0,08 mm, aniž by pořezal vaši pokožku. Pro maximální hladké oholení, které vydrží po celý den.
Plně flexibilní a menší kompaktní hlavy se vzory pro napínání pokožky se dynamicky přizpůsobí každé křivce vašeho obličeje. Pro stálý kontakt s pokožkou s o 20 % větší přesností** pro zachycení obtížných vousů na krku a pod nosem. Přesnost všude.
360° rotační břity NanoTech Dual Precision, navržené tak, aby zachytily vousy rostoucí v různých směrech, zachytí o 25 % více vousů na jeden tah*, a to 8 miliony střihacích pohybů za minutu, což zajišťuje precizní účinnost i při úpravě jednodenního, třídenního nebo sedmidenního strniště.
Ocenění
4.6
z 5
167
Recenze
85%
Doporučuje tento produkt
Fgriva
15/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65
S výrobkem jsem velmi spokojen. Uvítal bych jen podrobnější návod k postupu při vyměně holicí hlavby za zastřihovací či masážní.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-15
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-15
Jirai9000
03/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Konečně hladké oholení
Léta nekonečného přejíždění holícím starým strojkem na stejných místech, oprava oholení žiletkou, pohled do zrcadla s brýlemi jsou u konce.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-20
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-20
Major 1788
16/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Chcete prémiovou kvalitu - tady je!
Můj už asi 5. holící strojek Phillips. Oholení v rámci technologie perfektní a o zpracování ani nemluvě. Když strojek vezmete do ruky, okamžitě pocítíte výborné zpracování a prémiovou kvalitu. Samozřejmě, že cena je vysoká, ale jí ho pořídil v akci a ještě s cashbackem, takže i ta v mém případě vyšla velmi dobře. Jediné co mi chybělo v balení bylo cestovní pouzdro, ale to mi zbylo po minulém přístroji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-01
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrický holicí strojek, mokré i suché, SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-01
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
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