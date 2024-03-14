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Ukončeno

Pravá bezdrátová sluchátka

TAT2206GR/00

2.8
| (44) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Růžová
Růžová
Zelená
Zelená
Černá
Černá
Vždy připraveno k provozu
Existuje něco užitečnějšího než skutečně bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdrem, jež se vejde do kapsy přiléhavých džínů? Tato sluchátka, která jsou odolná proti stříkající vodě a potu a bezpečně sedí na uších, vám poskytují skvělý zvuk a až 18 hodin přehrávání.
Zobrazit všechny výhody

Vždy připraveno k provozu

  • Sluchátka do uší

  • Miniaturní nabíjecí pouzdro

  • Ochrana proti vodě IPX4

  • Až 18 hodin přehrávání

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Díky hodnocení IPX4 a výkonným 6mm reproduktorům si s těmito sluchátky vychutnáte skvělý zvuk za každého počasí. Jsou plně odolné proti stříkající vodě, nevadí jim ani trochu potu a nemusíte se bát, když začne pršet.

Miniaturní nabíjecí pouzdro, které zajistí až 12 hodin přehrávání

Miniaturní nabíjecí pouzdro, které zajistí až 12 hodin přehrávání

Vydejte se na cestu s několika nabitími v kapse. Získáte až 6 hodiny přehrávání na jediné nabití, a k tomu 12 hodin navíc z plně nabitého pouzdra. Krátké, 15minutové nabití v pouzdře vám poskytne hodinu přehrávání. Plně nabít pouzdro trvá přes rozhraní USB-C 2 hodiny.

Bezpečné a pohodlné do uší

Díky měkkým, vyměnitelným silikonovým krytům za uši získáte skutečné pohodlí. Koncovky sluchátek do uší pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Díky tvaru hokejové hole jsou všechna sluchátka v bezpečí.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.8

z 5

44

Recenze

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Výhody

muzyka , etui , aplikacja

Nevýhody

brak

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/08/2023

Polska

Polska

Ověřený kupující

Słuchawki bezprzewodowe

Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu