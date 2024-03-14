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Ukončeno
TAT2206BK/00
Sluchátka do uší
Miniaturní nabíjecí pouzdro
Ochrana proti vodě IPX4
Až 18 hodin přehrávání
Díky hodnocení IPX4 a výkonným 6mm reproduktorům si s těmito sluchátky vychutnáte skvělý zvuk za každého počasí. Jsou plně odolné proti stříkající vodě, nevadí jim ani trochu potu a nemusíte se bát, když začne pršet.
Vydejte se na cestu s několika nabitími v kapse. Získáte až 6 hodiny přehrávání na jediné nabití, a k tomu 12 hodin navíc z plně nabitého pouzdra. Krátké, 15minutové nabití v pouzdře vám poskytne hodinu přehrávání. Plně nabít pouzdro trvá přes rozhraní USB-C 2 hodiny.
Díky měkkým, vyměnitelným silikonovým krytům za uši získáte skutečné pohodlí. Koncovky sluchátek do uší pevně zapadnou do ušního kanálu, čímž vytvářejí dokonalé utěsnění, které snižuje vnější hluk. Díky tvaru hokejové hole jsou všechna sluchátka v bezpečí.
2.8
z 5
44
Recenze
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Výhody
muzyka , etui , aplikacja
Nevýhody
brak
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
DAN6789
26/08/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Słuchawki bezprzewodowe
Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless