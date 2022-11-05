3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
TAH5205WT/00
40mm reproduktory / uzavřená
Nízká hmotnost
Kompaktní skládací
Až 29 hodin přehrávání
Tato sluchátka přes uši se pyšní výkonnými, 40mm neodymovými akustickými reproduktory, které vám poskytnou prokreslený zvuk a hluboké basy. Chcete-li basy zesílit, stačí stisknout tlačítko zesílení BASŮ a rozdíl pocítíte okamžitě.
Z 2hodinového nabíjení prostřednictvím rozhraní USB-C získáte až 29 hodin přehrávání. Když vám začne docházet baterie, 15minutové rychlodobití vám zajistí další 4 hodiny přehrávání hudby. Odpojitelný, integrovaný kabel vám umožní tato sluchátka používat i s pevným připojením.
Tato za uši sluchátka jsou dostupná ve stylových, matných odstínech a mohou se pochlubit polstrovaným sluchátkovým obloukem, který je tak lehký, že ho téměř neucítíte. Měkké náušníky jsou jasně označeny pro levé a pravé ucho a jejich oblouk lze upravovat, dokud to není úplně ono.
2.0
z 5
6
Recenze
Leo1234
05/11/2022
Polska
Efekt wow
Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki
Výhody
Bassy bassy bassy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe
Sevedge
13/03/2023
Slovensko
Ověřený kupující
dobrý zvuk za málo peňazí
napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.
Výhody
skvelý zvuk za slušnú cenu
Nevýhody
nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá
Max2004
23/10/2022
Česká republika
Podprůměrná sluchátka
Spárování s některými zařízeními nejde. Identifikuje se jako klávesnice. Možnost roztažení na hlavu je tak volná, že si je musím upravovat při každém nasazení na hlavu. USB je jen k napájení, protože po připojení k PC nemá žádný efekt. Celkem zklamání v porovnání s jinými sluchátky.
Výhody
Čistý zvuk
Nevýhody
Uvedeno výše
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Bezdrátová sluchátka
Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Bezdrátová sluchátka
Dostupnost funkcí se může lišit na základě kompatibility mobilních telefonů.
Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.