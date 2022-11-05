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  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní
  • Basy duní

Ukončeno

Bezdrátová sluchátka

TAH5205BK/00

2
| (6) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Basy duní
Zakryjte si uši a užívejte si basy! Tato bezdrátová sluchátka přes uši se mohou pochlubit tlačítkem zesílení BASŮ pro hlubší basy jediným stiskem. Získáte až 29 hodin přehrávání, rychlé nabíjení a spolehlivé připojení prostřednictvím Bluetooth. Neunikne vám žádný rytmus.
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Basy duní

  • 40mm reproduktory / uzavřená

  • Nízká hmotnost

  • Kompaktní skládací

  • Až 29 hodin přehrávání

Výkonné 40mm neodymové reproduktory. Tlačítko zvýraznění BASŮ.

Výkonné 40mm neodymové reproduktory. Tlačítko zvýraznění BASŮ.

Tato sluchátka přes uši se pyšní výkonnými, 40mm neodymovými akustickými reproduktory, které vám poskytnou prokreslený zvuk a hluboké basy. Chcete-li basy zesílit, stačí stisknout tlačítko zesílení BASŮ a rozdíl pocítíte okamžitě.

29 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C.

29 hodin přehrávání. Nabíjení USB-C.

Z 2hodinového nabíjení prostřednictvím rozhraní USB-C získáte až 29 hodin přehrávání. Když vám začne docházet baterie, 15minutové rychlodobití vám zajistí další 4 hodiny přehrávání hudby. Odpojitelný, integrovaný kabel vám umožní tato sluchátka používat i s pevným připojením.

Lehký, nastavitelný, polstrovaný sluchátkový oblouk.

Tato za uši sluchátka jsou dostupná ve stylových, matných odstínech a mohou se pochlubit polstrovaným sluchátkovým obloukem, který je tak lehký, že ho téměř neucítíte. Měkké náušníky jsou jasně označeny pro levé a pravé ucho a jejich oblouk lze upravovat, dokud to není úplně ono.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

2.0

z 5

6

Recenze

4
2

05/11/2022

Polska

Polska

Efekt wow

Naprawdę dają radę. Świetny bass, idealne do muzyki

Výhody

Bassy bassy bassy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Słuchawki bezprzewodowe

13/03/2023

Slovensko

Slovensko

Ověřený kupující

dobrý zvuk za málo peňazí

napriek lacnému konštrukčnému riešeniu sú pohodlné, dobre držia na ušiach a majú dobrý zvuk. Používam ich ako headset spárovaný cez BT s notebookom. S mobilmi Samsung s OS Android sa cez BT nedokážu spárovať ani po nainštalovaní aplikácie od Philips.

Výhody

skvelý zvuk za slušnú cenu

Nevýhody

nedá sa spárovať so zariadeniami s OS Android

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Bezdrôtové slúchadlá

23/10/2022

Česká republika

Česká republika

Podprůměrná sluchátka

Spárování s některými zařízeními nejde. Identifikuje se jako klávesnice. Možnost roztažení na hlavu je tak volná, že si je musím upravovat při každém nasazení na hlavu. USB je jen k napájení, protože po připojení k PC nemá žádný efekt. Celkem zklamání v porovnání s jinými sluchátky.

Výhody

Čistý zvuk

Nevýhody

Uvedeno výše

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Bezdrátová sluchátka

Tato recenze byla vytvořena pro produkt TAH5205BK Bezdrátová sluchátka

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Upozornění

  1. Dostupnost funkcí se může lišit na základě kompatibility mobilních telefonů.

  2. Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.