Termíny pro vyhledávání
Nákupní košík
Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.
TAH4500PK/00
Vychutnejte si skvělý zvuk
Pokud hledáte super pohodlná sluchátka s potlačením hluku pro každodenní použití, tato jsou ta pravá. Získáte bohatý zvuk s hlubokými basy i při nízké hlasitosti. Vyměnitelné polštářky náušníků a baterie maximalizují pohodlí a výkon po mnoho let.Zobrazit všechny výhody
Dostupné verze:
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Sluchátka na uši
celkem
recurring payment
Speciálně vyladěné 32mm reproduktory a funkce Dynamic Bass vám přinášejí skvělý zvuk s plnými, bohatými basy i při nízké hlasitosti. Pokud sledujete film nebo hrajete hry, můžete v naší doprovodné aplikaci zapnout režim s nízkou latencí.
Měkké náušníky z PU kůže a měkký nastavitelný sluchátkový oblouk jsou zárukou mimořádně pohodlného nošení. Pro nejlepší akustické utěsnění a pohodlí můžete náušníky z paměťové pěny vyměnit, pokud se časem opotřebují. Můžete také vyměnit nabíjecí lithium-iontovou baterii sluchátek, když dosáhne konce životnosti.
Aktivní potlačení hluku redukuje vnější hluk, takže se můžete soustředit na svou hudbu, podcasty a hovory. Můžete nechat funkci nastavenou na automatický režim nebo použít aplikaci Philips Headphones a nastavit úroveň potlačení hluku sami.
Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporovány jsou také funkce Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair.
Na plné nabití získáte s vypnutým potlačením hluku až 70 hodin přehrávání a se zapnutým potlačením hluku až 50 hodin. Pokud sluchátka potřebujete rychle dobít, za pouhých 5 minut nabíjení získáte další 4 hodiny poslechu.
Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.
Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít k úpravě potlačení hluku, aktivaci funkce Dynamic Bass, správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.
Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.
V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.
Zvuk
Možnosti připojení
Vnější obal
Pohodlí
Napájení
Rozměry balení
Rozměry výrobku
Příslušenství
Design
Telekomunikace
UPC
Vlastnosti rozhraní ANC
Hlasový asistent
Udržitelnost
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.