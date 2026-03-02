  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

  • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

  • Vrácení zboží do 30 dní

  • Získejte 10 % slevu  

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Vychutnejte si skvělý zvuk Vychutnejte si skvělý zvuk Vychutnejte si skvělý zvuk

      Sluchátka na uši

      TAH4500LB/00

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Vychutnejte si skvělý zvuk

      Pokud hledáte super pohodlná sluchátka s potlačením hluku pro každodenní použití, tato jsou ta pravá. Získáte bohatý zvuk s hlubokými basy i při nízké hlasitosti. Vyměnitelné polštářky náušníků a baterie maximalizují pohodlí a výkon po mnoho let.

      Zobrazit všechny výhody

      Dostupné verze:

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Sluchátka s funkcí potlačení šumu

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Tento výrobek
      Sluchátka na uši
      - {discount-value}

      Sluchátka na uši

      celkem

      recurring payment

      Vychutnejte si skvělý zvuk

      • Přirozený zvuk. Dynamické basy
      • Pohodlné nošení na uších
      • Potlačení hluku
      • Až 70 hodin přehrávání

      Díky funkci Dynamic Bass si užijete skvělého zvuku i při nízkých hlasitostech

      Speciálně vyladěné 32mm reproduktory a funkce Dynamic Bass vám přinášejí skvělý zvuk s plnými, bohatými basy i při nízké hlasitosti. Pokud sledujete film nebo hrajete hry, můžete v naší doprovodné aplikaci zapnout režim s nízkou latencí.

      Pohodlné nošení s vyměnitelnými součástmi pro dlouhé roky používání

      Měkké náušníky z PU kůže a měkký nastavitelný sluchátkový oblouk jsou zárukou mimořádně pohodlného nošení. Pro nejlepší akustické utěsnění a pohodlí můžete náušníky z paměťové pěny vyměnit, pokud se časem opotřebují. Můžete také vyměnit nabíjecí lithium-iontovou baterii sluchátek, když dosáhne konce životnosti.

      Svou hudbu vždy uslyšíte díky aktivnímu potlačení hluku

      Aktivní potlačení hluku redukuje vnější hluk, takže se můžete soustředit na svou hudbu, podcasty a hovory. Můžete nechat funkci nastavenou na automatický režim nebo použít aplikaci Philips Headphones a nastavit úroveň potlačení hluku sami.

      Stabilní vícebodové připojení Bluetooth® a snadné párování

      Kompatibilita s nejnovějšími zařízeními Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a připojit se ke dvěma zařízením najednou. Podporovány jsou také funkce Android Fast Pair a Microsoft Swift Pair.

      Až 70 hodin přehrávání (50 hodin s potlačením hluku)

      Na plné nabití získáte s vypnutým potlačením hluku až 70 hodin přehrávání a se zapnutým potlačením hluku až 50 hodin. Pokud sluchátka potřebujete rychle dobít, za pouhých 5 minut nabíjení získáte další 4 hodiny poslechu.

      Zřetelné hovory. Všichni uslyší, co říkáte

      Váš hlas bude během hovorů křišťálově čistý. Speciální mikrofon zachytí váš hlas, zatímco algoritmus potlačení hluku ztiší zvuky v pozadí.

      Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek

      Máte pocit, že vaší hudbě něco chybí? Naše doprovodná aplikace obsahuje intuitivní ekvalizér, který vám umožní vyladit zvuk a vyzkoušet různá nastavení pouhým dotykem prstu. Aplikaci můžete také použít k úpravě potlačení hluku, aktivaci funkce Dynamic Bass, správě připojených zařízení, aktualizaci firmwaru a dalším účelům.

      Příjemný a přirozený zvuk. Značkový zvuk Philips

      Speciální reproduktory v těchto sluchátkách jsou vyladěny podle charakteristického zvuku společnosti Philips, který vám přináší hřejivý, přirozený zvuk s hlubokými basy. Ať už posloucháte cokoli, poslech si zamilujete.

      Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

      V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

      Technické údaje

      • Zvuk

        Akustický systém
        Uzavřený
        Frekvenční rozsah
        20–20 000 Hz
        Impedance
        32 ohmů
        Maximální příkon
        10 mW
        Citlivost
        113 dB (1 kHz, 1 mW)
        Průměr reproduktoru
        32  mm
        Typ reproduktoru
        Dynamický

      • Možnosti připojení

        Verze Bluetooth
        6,0
        Profily Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximální dosah
        Až 10  m
        Vícebodové připojení
        Ano
        Podporovaný kodek
        SBC

      • Vnější obal

        Délka
        21.70  cm
        Počet spotřebitelských balení
        3
        Šířka
        18.50  cm
        Hrubá hmotnost
        1.32  kg
        Výška
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17758 8
        Čistá hmotnost
        0.50  kg
        Hmotnost obalu
        0.82  kg

      • Pohodlí

        Ovládání hlasitosti
        Ano
        Podpora aplikace Philips Headphones
        Ano
        Gogle Fast Pair
        Ano
        Možnost aktualizace firmwaru
        Ano
        Typ ovládání
        Tlačítkový panel
        Microsoft Swift Pair
        Ano

      • Napájení

        Počet baterií
        1 ks
        Doba nabíjení
        2  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá)
        50  hodin
        Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá)
        70  hodin
        Rychlé nabíjení
        5 mins for 4 hrs
        Hmotnost baterie (celková)
        9.52  g
        Kapacita baterie (sluchátka)
        500  mAh
        Typ baterie (sluchátka)
        Lithium-polymerová (vestavěná)

      • Rozměry balení

        Výška
        24.5  cm
        Typ balení
        Karton
        Typ umístění poličky
        Zavěšení
        Šířka
        19.85  cm
        Hloubka
        5.5  cm
        Počet zahrnutých výrobků
        1
        EAN
        48 95229 17758 1
        Hrubá hmotnost
        0.332  kg
        Čistá hmotnost
        0.168  kg
        Hmotnost obalu
        0.164  kg

      • Rozměry výrobku

        Výška
        17.84  cm
        Šířka
        15.84  cm
        Hloubka
        7.37  cm
        Hmotnost
        0.156  kg

      • Příslušenství

        Stručný návod
        Ano

      • Design

        Barva
        Světle modrá
        Způsob nošení
        Sluchátkový oblouk
        Skládací design
        Plochý/vnitřní
        Materiál náušníků
        Umělá kůže
        Padnou do uší
        Na uši
        Typ náušníku
        Uzavřená konstrukce

      • Telekomunikace

        Mikrofon pro volání
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20803 2

      • Vlastnosti rozhraní ANC

        Technologie ANC
        FB
        Mikrofon pro technologii ANC
        3 mikrofony
        ANC (aktivní potlačení hluku)
        Ano

      • Hlasový asistent

        Kompatibilní s hlasovým asistentem
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Aktivace hlasového asistenta
        Stiskněte Multifunkční tlačítko
        Podpora hlasového asistenta
        Ano

      • Udržitelnost

        Plastový plášť
        obsahuje 71 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 s certifikací GRS

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.