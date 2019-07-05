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  • Mocné beaty, důrazné basy
  • Mocné beaty, důrazné basy

Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHE3705BK/00

3
| (1) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Světle modrá
Světle modrá
Černá
Černá
Červená
Červená
Mocné beaty, důrazné basy
Sluchátka do uší Philips MyJam Vibes s mimořádně malou konstrukcí a silnými basy jsou vybavena oválnými trubicovými vložkami pro větší pohodlí a vakuově pokovovaným povrchem pro elegantní vzhled a mimořádnou ochranu.
Zobrazit všechny výhody

Kompaktní design s vakuově pokovovanou ochranou

Mocné beaty, důrazné basy

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

3 vyměnitelné gumové náušníky nabízejí optimální velikost

3 vyměnitelné gumové náušníky nabízejí optimální velikost

Náušníky se dodávají ve 3 velikostech: malé, střední a velké, aby každému dokonale padly.

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudované mikrofony umožňují snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů, takže budete neustále na příjmu.

Zářivý, barevný povrch vypadá elegantně a plní i ochrannou funkci

Zářivý, barevný povrch vypadá elegantně a plní i ochrannou funkci

Vysoce kvalitní, lesklý a barevný povrch dodává sluchátkům elegantní vzhled a navíc má i ochrannou funkci.

Technické specifikace

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Recenze

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3.0

z 5

1

Recenze

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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