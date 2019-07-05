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Ukončeno
SHE3705BK/00
Dostupné v
8,6mm reproduktory / uzavřená
Do uší
Náušníky se dodávají ve 3 velikostech: malé, střední a velké, aby každému dokonale padly.
Zabudované mikrofony umožňují snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů, takže budete neustále na příjmu.
Vysoce kvalitní, lesklý a barevný povrch dodává sluchátkům elegantní vzhled a navíc má i ochrannou funkci.
3.0
z 5
1
Recenze
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3705BK Навушники з мікрофоном