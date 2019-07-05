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Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHE3705LB/00

3

| (1) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Světle modrá
Světle modrá
Černá
Černá
Červená
Červená

Mocné beaty, důrazné basy

Sluchátka do uší Philips MyJam Vibes s mimořádně malou konstrukcí a silnými basy jsou vybavena oválnými trubicovými vložkami pro větší pohodlí a vakuově pokovovaným povrchem pro elegantní vzhled a mimořádnou ochranu.

Zobrazit všechny výhody

Kompaktní design s vakuově pokovovanou ochranou

Mocné beaty, důrazné basy

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

3 vyměnitelné gumové náušníky nabízejí optimální velikost

3 vyměnitelné gumové náušníky nabízejí optimální velikost

Náušníky se dodávají ve 3 velikostech: malé, střední a velké, aby každému dokonale padly.

Silné basy a čistý zvuk díky výkonným reproduktorům

Silné basy a čistý zvuk díky výkonným reproduktorům

Domácí sluchátka do uší Philips Vibes s výkonnými reproduktory v kompaktním provedení. Dokonale padnou a poskytnou vám čistý zvuk a dunivé basy.

Dokonalé těsnění do uší blokuje okolní hluk

Dokonalé těsnění do uší blokuje okolní hluk

Mimořádně malá sluchátka vám padnou přesně do uší a utěsní je tak dobře, že zablokují okolní hluk.

Technické specifikace

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Recenze

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3.0

z 5

1

Recenze

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu