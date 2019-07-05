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Ukončeno

Sluchátka s mikrofonem

SHE3705RD/00

3

| (1) Recenze

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Světle modrá
Světle modrá
Černá
Černá
Červená
Červená

Mocné beaty, důrazné basy

Sluchátka do uší Philips Vibes s mimořádně malou konstrukcí a silnými basy jsou vybaveny oválnými trubicovými vložkami pro větší pohodlí a vakuově pokovovaným povrchem pro elegantní vzhled a mimořádnou ochranu.

Zobrazit všechny výhody

Kompaktní design s vakuově pokovovanou ochranou

Mocné beaty, důrazné basy

  • 8,6mm reproduktory / uzavřená

  • Do uší

Ergonomický design vložky oválného zvukovodu zajišťuje pohodlí

Ergonomický design vložky oválného zvukovodu zajišťuje pohodlí

Vložka ergonomického zvukovodu díky svému tvaru, který reálně kopíruje vnitřek ucha, poskytuje ergonomické pohodlí.

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudovaný mikrofon umožňuje přepínání mezi hudbou a telefonními hovory

Zabudované mikrofony umožňují snadné přepínání mezi poslechem hudby a přijímáním telefonních hovorů, takže budete neustále na příjmu.

Zářivý, barevný povrch vypadá elegantně a plní i ochrannou funkci

Zářivý, barevný povrch vypadá elegantně a plní i ochrannou funkci

Vysoce kvalitní, lesklý a barevný povrch dodává sluchátkům elegantní vzhled a navíc má i ochrannou funkci.

Technické specifikace

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Recenze

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3.0

z 5

1

Recenze

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu