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Shaver series 7000, 5000Náhradní holicí hlavy

SH71/50

4.8
| (44) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.
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Chcete-li dosáhnout 100% výkonu, měňte hlavy každé 2 roky

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

  • Břity SteelPrecision

  • Hodí se ke všem modelům S7000

  • Hodí se pro hranatý model S5000

  • Nekompatibilní se staršími modely S5000

Kompatibilní se všemi modely S7xxx a hranatým modelem S5xxx

Kompatibilní se všemi modely S7xxx a hranatým modelem S5xxx

Náhradní hlavy SH71 jsou kompatibilní se všemi holicími strojky řady 7000 (S7xxx) a s hranatými modely řady 5000 (S5xxx). Nejsou kompatibilní se zaoblenými modely řady 5000, do kterých se místo nich používají náhradní hlavy SH50.

Vysoká účinnost při každém tahu

Vysoká účinnost při každém tahu

Díky až 90 000 střihům za minutu holí břity SteelPrecision hladce a jedním tahem oholí více vousů*. Jedná se o 45 vysoce účinných samoostřicích břitů vyrobených v Evropě.

Holicí strojek jednoduše resetujte

1. Stiskněte uvolňovací tlačítka a sejměte držák holicí hlavy. 2. Otočte pojistnými kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je. 3. Vyjměte staré holicí hlavy a vložte náhradní (zářezy by měly přesně sedět na výstupcích). 4. Nasaďte pojistné kroužky zpět a otočte jimi ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. 5. Vložte držák holicích hlav zpět a zavřete jej.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

44

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

1

19/08/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

holící hlavice

Rychlé dodání,hlavice pasují na vybraný holící strojek,spokojenost

Výhody

snadná výměna

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy

20/03/2026

Polska

Polska

Ověřený kupující

Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .

Výhody

Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.

Nevýhody

Cena

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

24/07/2025

Polska

Polska

Ověřený kupující

Ostrza do maszynki

Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .

Výhody

Polecam

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące

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  1. Testováno ve srovnání s řadou Philips 3000.