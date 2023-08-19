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S7885/55
S7886/35
S7887/55
S5883/10
S5884/50
S5885/10
S5885/35
S5886/30
S5886/38
S5887/10
Břity SteelPrecision
Hodí se ke všem modelům S7000
Hodí se pro hranatý model S5000
Nekompatibilní se staršími modely S5000
Náhradní hlavy SH71 jsou kompatibilní se všemi holicími strojky řady 7000 (S7xxx) a s hranatými modely řady 5000 (S5xxx). Nejsou kompatibilní se zaoblenými modely řady 5000, do kterých se místo nich používají náhradní hlavy SH50.
Díky až 90 000 střihům za minutu holí břity SteelPrecision hladce a jedním tahem oholí více vousů*. Jedná se o 45 vysoce účinných samoostřicích břitů vyrobených v Evropě.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka a sejměte držák holicí hlavy. 2. Otočte pojistnými kroužky proti směru hodinových ručiček a vyjměte je. 3. Vyjměte staré holicí hlavy a vložte náhradní (zářezy by měly přesně sedět na výstupcích). 4. Nasaďte pojistné kroužky zpět a otočte jimi ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. 5. Vložte držák holicích hlav zpět a zavřete jej.
4.8
z 5
44
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
ivahor
19/08/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
holící hlavice
Rychlé dodání,hlavice pasují na vybraný holící strojek,spokojenost
Výhody
snadná výměna
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy
Kris Wro
20/03/2026
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Produkt ocenia bardzo dobrze. Na początku byłem sceptyczny co do ostrzy, ponieważ posiadają zdecydowanie mniej ostrzy i otworków niż poprzednia wersja SH 70 które miałem oryginalnie zamontowane w golarce serii 7000. Nowe SH71 golą zdecydowanie lepiej, delikatniej i szybciej .
Výhody
Polecam , ponieważ nie trzeba zmieniać golarki na nowszy model skoro obecną działa bez zarzutu.
Nevýhody
Cena
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Konrad Rzeszutko
24/07/2025
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Ostrza do maszynki
Bardzo dobra decyzja z zakupem tych ostrzy.dzieji że można je dostać w waszym sklepie .
Výhody
Polecam
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH71 SH71/50 Wymienne głowice golące
Testováno ve srovnání s řadou Philips 3000.