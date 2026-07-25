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  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce
  • Účinné holení a šetrnost k pokožce

Shaver Series 5000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

S5887/10

4.6
| (1336) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Účinné holení a šetrnost k pokožce
Řada Philips Series 5000 je určena pro muže, kteří chtějí výkonné a pohodlné každodenní holení. Účinně holí i třídenní strniště a technologie SkinIQ se přizpůsobuje hustotě vousů, aby bylo holení výkonné, pohodlné a rovnoměrné.
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Prodloužená záruka až 5 let

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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

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Tento rodukt

Shaver Series 5000 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Shaver Series 5000
Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

1 999,00 Kč

  • Shaver series 7000, 5000

    Shaver series 7000, 5000
    Náhradní holicí hlavy

    899,00 Kč

1 999,00 Kč

1 999,00 Kč

s technologií SkinIQ

Účinné holení a šetrnost k pokožce

  • Břity SteelPrecision

  • Senzor Power Adapt

  • Flexibilní hlavy 360-D

  • Integrovaný výklopný zastřihovač

  • Záruka až 5 let**

Hladké a účinné oholení při každém tahu

Hladké a účinné oholení při každém tahu

S až 90 000 řeznými pohyby za minutu oholí břity SteelPrecision více vousů na jeden tah a zajistí tak hladké a účinné oholení. 45 vysoce výkonných, samoostřicích břitů vyrobených v Evropě zajišťuje spolehlivý výkon při holení, oholení za oholením.

Přizpůsobí se hustotě vousů pro snazší oholení

Přizpůsobí se hustotě vousů pro snazší oholení

Tento inteligentní snímač měří hustotu vousů 250krát za sekundu a automaticky přizpůsobuje výkon během holení. Pomáhá holicímu strojku efektivně reagovat na silnější nebo hustší oblasti, takže dosáhnete konzistentně pohodlného, hladkého a snadného oholení.

Přizpůsobí se konturám obličeje pro lepší kontakt s pokožkou.

Přizpůsobí se konturám obličeje pro lepší kontakt s pokožkou.

Plně flexibilní hlavice se otáčejí o 360°, aby zůstaly v těsném kontaktu s křivkami vašeho obličeje a hlavy. To pomáhá zajistit důkladné a pohodlnější oholení, a to i v obtížných oblastech krku a linie čelisti.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

1336

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

25/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hol.strojek Philips série 5000

Po 14-ti letech jsem vyměnil hol.strojek Philips za nový a jsem nadšený. Holení je perfektní, rychlejší a bez podráždění kůže. Naprostá spokojenost! Děkuji Vám

Výhody

Perfektní oholení

Nevýhody

Nenašel jsem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-07-07

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-07-07

26/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

vyborny strojek

lehky do ruky ,skvele brity dlouha vydrz baterie ,elegantni

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5883/10 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-02

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5883/10 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-02

17/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý

Byl to dárek. Tak zatím nevím. Ale předpokládám, že se líbí. Sám používám jiný typ.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-01

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. Testováno ve srovnání s řadou Philips 3000.

  2. Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu.