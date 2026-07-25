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Tento rodukt
Shaver Series 5000
Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
3 199,00 Kč
Shaver series 7000, 5000
Náhradní holicí hlavy
899,00 Kč
3 199,00 Kč
3 199,00 Kč
Břity SteelPrecision
Senzor Power Adapt
Flexibilní hlavy 360-D
Integrovaný výklopný zastřihovač
Záruka až 5 let**
S až 90 000 řeznými pohyby za minutu oholí břity SteelPrecision více vousů na jeden tah a zajistí tak hladké a účinné oholení. 45 vysoce výkonných, samoostřicích břitů vyrobených v Evropě zajišťuje spolehlivý výkon při holení, oholení za oholením.
Tento inteligentní snímač měří hustotu vousů 250krát za sekundu a automaticky přizpůsobuje výkon během holení. Pomáhá holicímu strojku efektivně reagovat na silnější nebo hustší oblasti, takže dosáhnete konzistentně pohodlného, hladkého a snadného oholení.
Plně flexibilní hlavice se otáčejí o 360°, aby zůstaly v těsném kontaktu s křivkami vašeho obličeje a hlavy. To pomáhá zajistit důkladné a pohodlnější oholení, a to i v obtížných oblastech krku a linie čelisti.
4.6
z 5
1336
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Cupra777
25/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Hol.strojek Philips série 5000
Po 14-ti letech jsem vyměnil hol.strojek Philips za nový a jsem nadšený. Holení je perfektní, rychlejší a bez podráždění kůže. Naprostá spokojenost! Děkuji Vám
Výhody
Perfektní oholení
Nevýhody
Nenašel jsem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-07-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-07-07
vliik1234
26/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
vyborny strojek
lehky do ruky ,skvele brity dlouha vydrz baterie ,elegantni
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5883/10 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-02
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5883/10 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-02
P.B.M.
17/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý
Byl to dárek. Tak zatím nevím. Ale předpokládám, že se líbí. Sám používám jiný typ.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-01
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
Testováno ve srovnání s řadou Philips 3000.
Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu.