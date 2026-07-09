3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Prodloužená záruka až 5 let
Tento rodukt
Shaver series 7000
Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
4 699,00 Kč
Shaver series 7000, 5000
Náhradní holicí hlavy
899,00 Kč
4 699,00 Kč
4 699,00 Kč
Povrch Nano SkinGlide
Břity SteelPrecision
Senzor regulace pohybu
Flexibilní hlavy 360-D
Záruka až 5 let*****
Mezi hlavicemi holicího strojku a vaší pokožkou se nachází ochranný povrch, který pomáhá holicímu strojku klouzat plynuleji. Díky až 250 000 mikrokuličkám na centimetr čtvereční zlepšuje klouzání po pokožce až o 30 %***, což pomáhá minimalizovat podráždění a podporuje pohodlné každodenní holení.
S až 90 000 řeznými pohyby za minutu oholí břity SteelPrecision více vousů na jeden tah a zajistí tak hladké a účinné oholení. 45 vysoce výkonných, samoostřicích břitů vyrobených v Evropě zajišťuje spolehlivý výkon při holení, oholení za oholením.
Technologie snímání pohybu sleduje, jak se holíte, a navádí vás k efektivnějším pohybům. Po pouhých třech holeních dosáhla většina mužů lepší techniky holení s menším počtem tahů***, které vám pomohou zvýšit pohodlí a pravidelnost při vaší každodenní péči.
4.7
z 5
781
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Paracowboy
09/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Strojek skvěle holí
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-25
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-25
Alfík jouda
15/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
výrobek je skvělý
lehký do ruky dobře a do hladka oholí snadná údržba
Výhody
lehce a rychle oholí
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Vašula
19/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
S holícím strojkem series 7000 jsem velmi spokojený.Holí velmi pěkně,rychle.Strojek je tichý, skvěle kopíruje tvar obličeje.Aplikace je přehledná.Výdrž na nabití dostačující.Čistící stanice funguje výborně,strojek je po vyčištění jak nový.Za mě velmi dobrý produkt.Doporučuji všem.
Výhody
Výdrž na nabití,aplikace, čištění ve stanici
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
v porovnání s nepovrstveným materiálem
Testováno ve srovnání s Philips 3000 Series.
Na základě informací o uživatelích výrobků Philips řady S7000 a aplikace Daily Care v roce 2019
srovnání nečistot po holení po použití čisticí kapaliny a vody v zásobníku.
Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu.