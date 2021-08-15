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  • Udržujte svůj holicí strojek jako nový

SH30Náhradní holicí hlavy

SH30/50

4.7
| (59) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Udržujte svůj holicí strojek jako nový
Během dvou let váš holicí strojek zastřihne 9 milionů chloupků na tváři. Vyměňte hlavy holicího strojku a získejte zpět 100% výkon.
Zobrazit všechny výhody
Kompatibilní výrobky
Shaver 5000X series

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Holicí strojek pro mokré a suché holení

X5012/00

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Holicí strojek pro mokré a suché holení

X5006/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Elektrický holicí strojek

S1142/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

S3143/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

S3243/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

S3244/12

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

X3001/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

X3002/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

X3003/00

Vyměňte každých 24 měsíců, abyste měli holicí strojek jako nový

Udržujte svůj holicí strojek jako nový

  • Břity PowerCut

  • Vhodné pro holicí strojky S1000, S2000 a S3000 Series

  • Vhodné pro holicí strojky S5000 Series se zaobleným tvarem

Konzistentní hladké oholení

Konzistentní hladké oholení

27 samoostřicích břitů rovnoměrně zastřihuje všechny vousy těsně nad úrovní pokožky. Výsledkem je vždy perfektně hladké oholení. Naše samoostřicí břity zůstávají po dobu 2 let jako nové.

Pro holicí strojky 1000, 2000, 3000 a 5000 Series se zaobleným tvarem

Pro holicí strojky 1000, 2000, 3000 a 5000 Series se zaobleným tvarem

Zkontrolujte zadní stranu rukojeti holicího strojku, abyste potvrdili výměnu hlavy. Potřebujete pomoc? Navštivte stránku philips.com/accessories.

Snadná výměna holicích hlav

Snadná výměna holicích hlav

1. Holicí strojek otevřete stisknutím tlačítka pro uvolnění. 2. Otočte zámek proti směru hodinových ručiček a vyjměte úchytku. 3. Vyjměte staré holicí hlavy a opatrně vložte náhradní; zkontrolujte, zda jsou hlavy přesně zarovnané. 4. Vraťte úchytku na místo a zajistěte ji otočením zámku po směru hodinových ručiček. 5. Při správném uzavření holicí hlavy uslyšíte, jak zapadla na místo.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

59

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

2

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř

jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně

Výhody

vše v pořádku

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

06/04/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek

Tyto břity používám již dlouho a jsem s nimi nadmíru spokojen

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

29/11/2023

Polska

Polska

Produkt najwyższej jakości.

To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.

Výhody

super ekonomiczna

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

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