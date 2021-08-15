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3 roky záruky na všechny produkty
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X5012/00
X5006/00
S1142/00
S3143/00
S3144/00
S3243/12
S3244/12
X3001/00
X3002/00
X3003/00
Břity PowerCut
Vhodné pro holicí strojky S1000, S2000 a S3000 Series
Vhodné pro holicí strojky S5000 Series se zaobleným tvarem
27 samoostřicích břitů rovnoměrně zastřihuje všechny vousy těsně nad úrovní pokožky. Výsledkem je vždy perfektně hladké oholení. Naše samoostřicí břity zůstávají po dobu 2 let jako nové.
Zkontrolujte zadní stranu rukojeti holicího strojku, abyste potvrdili výměnu hlavy. Potřebujete pomoc? Navštivte stránku philips.com/accessories.
1. Holicí strojek otevřete stisknutím tlačítka pro uvolnění. 2. Otočte zámek proti směru hodinových ručiček a vyjměte úchytku. 3. Vyjměte staré holicí hlavy a opatrně vložte náhradní; zkontrolujte, zda jsou hlavy přesně zarovnané. 4. Vraťte úchytku na místo a zajistěte ji otočením zámku po směru hodinových ručiček. 5. Při správném uzavření holicí hlavy uslyšíte, jak zapadla na místo.
4.7
z 5
59
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
kalimeroHK
15/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř
jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně
Výhody
vše v pořádku
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
omouch
06/04/2019
Česká republika
Výborný výrobek
Tyto břity používám již dlouho a jsem s nimi nadmíru spokojen
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Endriu3
29/11/2023
Polska
Produkt najwyższej jakości.
To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.
Výhody
super ekonomiczna
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
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