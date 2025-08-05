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Tento rodukt
Shaver 3000X Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
1 299,00 Kč
SH30
Náhradní holicí hlavy
699,00 Kč
1 299,00 Kč
1 299,00 Kč
Břity PowerCut
Mokré a suché holení
Antikorozní systém holení
Hlavy Flex 4D
Snadné oholení hlavy
27 samoostřicích břitů rovnoměrně zastřihuje všechny vousy, těsně nad úrovní pokožky. Výsledkem je vždy perfektně hladké oholení. Naše samoostřicí břity zůstávají po dobu 2 let jako nové.
Zvolte si pohodlné holení na sucho, nebo použijte svou oblíbenou pěnu či gel na holení a holte se na mokro dokonce i ve sprše.
Volně se pohybující hlavy jsou flexibilní ve všech čtyřech směrech. Udržují tak rovnoměrný kontakt s pokožkou a chrání ji před škrábanci a pořezáním.
4.6
z 5
618
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Worell
05/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funguje bez problémů, pěkný poměr cena-výkon. Prostě Philips.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Jaroslav Horký
05/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
možnost opláchnout vodou, tichý chod, spolehlivost, mokré holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Lilinka 1905
04/07/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý výsledek
Manžel používá denně asi 14 dní, zatím maximální spokojenost..rychle hladce oholen, snadné čištění
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025