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  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení
  • Pohodlné a čisté holení

Shaver 3000X SeriesElektrický holicí strojek na mokré a suché holení

X3003/00

4.6
| (618) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Pohodlné a čisté holení
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení Philips 3000X Series poskytuje pohodlné, čisté oholení a dobrou hodnotu. 27 samoostřicích břitů PowerCut, použití zamokra i zasucha a výklopný zastřihovač usnadňují používání a zajišťují spolehlivost. Vhodné pro holení hlavy!
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Prodloužená záruka až 3 roky

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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

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Tento rodukt

Shaver 3000X Series Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Shaver 3000X Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

1 299,00 Kč

  • SH30

    SH30
    Náhradní holicí hlavy

    699,00 Kč

1 299,00 Kč

1 299,00 Kč

S technologií SkinProtect

Pohodlné a čisté holení

  • Břity PowerCut

  • Mokré a suché holení

  • Antikorozní systém holení

  • Hlavy Flex 4D

  • Snadné oholení hlavy

Břity PowerCut zajišťují rovnoměrně hladké oholení

Břity PowerCut zajišťují rovnoměrně hladké oholení

27 samoostřicích břitů rovnoměrně zastřihuje všechny vousy, těsně nad úrovní pokožky. Výsledkem je vždy perfektně hladké oholení. Naše samoostřicí břity zůstávají po dobu 2 let jako nové.

Mokré a suché holení u umyvadla nebo ve sprše

Mokré a suché holení u umyvadla nebo ve sprše

Zvolte si pohodlné holení na sucho, nebo použijte svou oblíbenou pěnu či gel na holení a holte se na mokro dokonce i ve sprše.

Hlavy 4D Flex kopírují obrysy tváře a zajišťují tak pohodlné oholení

Hlavy 4D Flex kopírují obrysy tváře a zajišťují tak pohodlné oholení

Volně se pohybující hlavy jsou flexibilní ve všech čtyřech směrech. Udržují tak rovnoměrný kontakt s pokožkou a chrání ji před škrábanci a pořezáním.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

618

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

05/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje bez problémů, pěkný poměr cena-výkon. Prostě Philips.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

05/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

možnost opláchnout vodou, tichý chod, spolehlivost, mokré holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

04/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý výsledek

Manžel používá denně asi 14 dní, zatím maximální spokojenost..rychle hladce oholen, snadné čištění

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 