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  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
  • Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku

Shaver 3000 SeriesElektrický holicí strojek na mokré a suché holení

S3244/12

4.7
| (429) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení Philips 3000 Series vám poskytne pohodlné a čisté oholení i na citlivé pokožce. Hlavy 5D Pivot & Flex, 27 samoostřicích břitů PowerCut a použití namokro i nasucho vždy zajistí vynikající a spolehlivé výsledky. Vhodné pro holení hlavy!
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Prodloužená záruka až 3 roky

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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

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Tento rodukt

Shaver 3000 Series Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Shaver 3000 Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

1 599,00 Kč

  • SH30

    SH30
    Náhradní holicí hlavy

    699,00 Kč

1 599,00 Kč

1 599,00 Kč

S technologií SkinProtect

Pohodlné a čisté oholení. Rovněž na citlivou pokožku

  • Hlavy 5D Pivot & Flex

  • Břity PowerCut

  • Antikorozní systém holení

  • Mokré a suché holení

  • Snadné oholení hlavy

Hlavy 5D Pivot & Flex kopírují každou křivku a každý rys vašeho obličeje

Hlavy 5D Pivot & Flex kopírují každou křivku a každý rys vašeho obličeje

Díky možnosti ohýbání a otáčení v pěti směrech dokáže hlava kopírovat každou křivku obličeje těsně nad úrovní pokožky pro čisté a pohodlné oholení i na citlivých místech.

Břity PowerCut zajišťují rovnoměrně hladké oholení

Břity PowerCut zajišťují rovnoměrně hladké oholení

27 samoostřicích břitů rovnoměrně zastřihuje všechny vousy, těsně nad úrovní pokožky. Výsledkem je vždy perfektně hladké oholení. Naše samoostřicí břity zůstávají po dobu 2 let jako nové.

Holení na sucho nebo na mokro u umyvadla nebo ve sprše

Holení na sucho nebo na mokro u umyvadla nebo ve sprše

Zvolte si pohodlné holení na sucho, nebo použijte svou oblíbenou pěnu či gel na holení a holte se na mokro dokonce i ve sprše.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

429

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

04/08/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý strojek, co se týká kvality holení a výdrže

Díky použité technologii uložení holících hlav, je holení příjemnější a dokonalejší. Žádný holící strojek nikdy neoholí dokonale, protože mezi nožem a pletí je stále malá mezera. Skvělá výdrž baterie, používá Li-On. Na holící strojek je možné bez problému použít hlavy SH50/50, které jsou, dle mého názoru, lepší než dodávané SH30/50. Škoda, že knoflík spínače není lehce prohloubený, těžko se po hmatu určuje, kde strojek vypnout. Strojek není kompatibilní se staršími nabíjecími kabely. Je dodáván pouze s USB kabelem.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Date of Use 2026-07-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Date of Use 2026-07-01

08/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holící strojek Philips

Dobře holí, dobře se drží, jsem spokojen, dobrá cena.

Výhody

Dobře holí, dobře se drží, dobrá cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

20/04/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je skvělý

Výrobek je výborný, díky otočným hlavám oholí všechna místa na tváři. Snadno a rychle se dá vyčistit. Výborné je, že se dá použít na sucho i na mokro. Používá ho 90-ti letý otec a je velmi spokojený.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 