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Tento rodukt
Shaver 3000 Series
Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
1 599,00 Kč
SH30
Náhradní holicí hlavy
699,00 Kč
1 599,00 Kč
1 599,00 Kč
Hlavy 5D Pivot & Flex
Břity PowerCut
Antikorozní systém holení
Mokré a suché holení
Snadné oholení hlavy
Díky možnosti ohýbání a otáčení v pěti směrech dokáže hlava kopírovat každou křivku obličeje těsně nad úrovní pokožky pro čisté a pohodlné oholení i na citlivých místech.
27 samoostřicích břitů rovnoměrně zastřihuje všechny vousy, těsně nad úrovní pokožky. Výsledkem je vždy perfektně hladké oholení. Naše samoostřicí břity zůstávají po dobu 2 let jako nové.
Zvolte si pohodlné holení na sucho, nebo použijte svou oblíbenou pěnu či gel na holení a holte se na mokro dokonce i ve sprše.
4.7
z 5
429
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
hausil
04/08/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý strojek, co se týká kvality holení a výdrže
Díky použité technologii uložení holících hlav, je holení příjemnější a dokonalejší. Žádný holící strojek nikdy neoholí dokonale, protože mezi nožem a pletí je stále malá mezera. Skvělá výdrž baterie, používá Li-On. Na holící strojek je možné bez problému použít hlavy SH50/50, které jsou, dle mého názoru, lepší než dodávané SH30/50. Škoda, že knoflík spínače není lehce prohloubený, těžko se po hmatu určuje, kde strojek vypnout. Strojek není kompatibilní se staršími nabíjecími kabely. Je dodáván pouze s USB kabelem.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Date of Use 2026-07-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Date of Use 2026-07-01
Cesta
08/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Holící strojek Philips
Dobře holí, dobře se drží, jsem spokojen, dobrá cena.
Výhody
Dobře holí, dobře se drží, dobrá cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Beki2866
20/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je skvělý
Výrobek je výborný, díky otočným hlavám oholí všechna místa na tváři. Snadno a rychle se dá vyčistit. Výborné je, že se dá použít na sucho i na mokro. Používá ho 90-ti letý otec a je velmi spokojený.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000 Series S3143/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025