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Ukončeno
1 lahev
330 ml
Dudlík s variabilním průtokem
3m+
Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**
Jedinečný pružný okraj dudlíku Avent umožňuje při krmení proudění vzduchu do láhve a nikoli do bříška dítěte. Dítě si samo kontroluje tok mléka, stejně jako u kojení.
K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Rosa1506
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/17 Classic PES baby bottle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/17 Classic PES baby bottle
Miszka80
10/11/2012
Polska
Bardzo polecam-butelka jest rewelacyjna
Uzywalam produktow Avent kiedy urodzilam pierwszego syna a bylo to 12 lat temu i uzywam dzis dla drugiego synka od jego urodzenia a ma 7 m-cy.Rewelacyjna.SmocZki sa w wielu rozmiarach,do sokow,herbatek ,mleka a takze kaszek. Uzywam rowniez nowych avent naturally.One sa super rowniez.Moj synek je uwielbia. Nie wiem co to znaczy ze dziecko ma kolki .moi synowie ich nie mieli. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/17 Classic PES baby bottle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/17 Classic PES baby bottle
iredew
24/09/2012
Polska
Ověřený kupující
ten produkt nadaje się do wszystkiego
butelki avent to najlepsze co nas spotkało,służą zarówno do mleka jak i kaszek,przecierów czy soków.Nasz synek z łatwością uczy się chwytania.Łatwo jest utrzymać w czystości:)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/17 Classic PES baby bottle
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF666/17 Classic PES baby bottle
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).