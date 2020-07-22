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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Ukončeno

Philips AventDětská láhev Classic+

SCF566/17

4.9
| (140) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Ventilační systém Airflex naší lahve Classic+ společně s texturovaným dudlíkem jsou navrženy pro minimalizaci přerušování krmení a nepohodlí. Díky integrovanému antikolikovému ventilu proudí vzduch do lahve a nikoli do bříška dítěte.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Navrženo pro krmení bez přerušení

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • 1 lahev

  • 330 ml

  • Dudlík s variabilním průtokem

  • 3m+

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Antikolikový ventil prokazatelně snižuje riziko koliky*

Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

O 60 % méně podrážděného chování v noci*

Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení savičky pro krmení bez přerušení

Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

140

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

2

22/07/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce

Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+

13/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Pro krmení bez bolesti bříška

Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.

Výhody

Snadné čištění, antikolikový systém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF816/17 Antikoliková dětská láhev

26/05/2020

Česká republika

Česká republika

Avent

Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička

Výhody

Prostě dětem sedí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.

  2. Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

  3. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.