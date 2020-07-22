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Ukončeno
1 lahev
330 ml
Dudlík s variabilním průtokem
3m+
Náš antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil do láhve a nikoli do bříška dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí. Během krmení se v savičce ohýbá ventil, který umožňuje proudění vzduchu do zadní části lahve a zabraňuje vzniku podtlaku. Tím udržuje vzduch v láhvi mimo bříško dítěte, čímž pomáhá snížit riziko koliky a nepohodlí.
Antikoliková savička Philips Avent snižuje podrážděné chování. U dětí krmených pomocí antikolikové savičky Philips Avent bylo pozorováno o 60 % méně podrážděného chování v noci než u dětí krmených konkurenční antikolikovou savičkou.*
Tvar savičky umožňuje bezpečné uzavření láhve a textura zabraňuje stlačení savičky pro pohodlné krmení bez přerušení.
4.9
z 5
140
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Pajassek
22/07/2020
Česká republika
Skvělé funkce
Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Lucynkaaa91
13/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Pro krmení bez bolesti bříška
Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.
Výhody
Snadné čištění, antikolikový systém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
M.am
26/05/2020
Česká republika
Avent
Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička
Výhody
Prostě dětem sedí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným konkurenční lahví.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.