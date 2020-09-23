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  • Více pohodlí, více mléka
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  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
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  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka
  • Více pohodlí, více mléka

Ukončeno

Philips AventPohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

SCF332/01

4.8
| (145) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Více pohodlí, více mléka
Když se cítíte pohodlně a uvolněně, mléko teče snáze. Proto jsme vytvořili naši dosud nejpohodlnější odsávačku mateřského mléka: můžete sedět pohodlně, nemusíte se předklánět a měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka.
Zobrazit všechny výhody
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Odsávačka mateřského mléka s masážní vložkou

Více pohodlí, více mléka

  • Natural

  • Obsahuje lahev 125 ml

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.

Nabízí jemný stimulační režim a 3 nastavení odsávání

Nabízí jemný stimulační režim a 3 nastavení odsávání

Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání co nejvíce vyhovovala.

Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-961264

Recenze

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4.8

z 5

145

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3
2

23/09/2020

Česká republika

Česká republika

Odsávačka za mě naprostý top

Elektrická odsávačka Philips mě zachránila, mohu ji doporučit všem maminkám.

Výhody

Oproti manuální je odsávání rychlejší a nebolí vás ruce

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

15/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Philips Avent elektronická odsávačka SCF332/01

Odsávačka nám slouží od roku 2014. Prožila prvé dítě a teď pomáhá u odsávání mléka pro druhé. Nemohu vynachválit. Jenom po 6 letech jsme vymenili sací membránu a přívodní hadičku rovněž odchází membrána na ochranu prsu, ale dá se odsávat i bez ní.

Výhody

Rovnoměrnost odsávaní, kvalitní stimulace

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

26/07/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník při kojení

Koupila jsem si tuhle odsavacku na základě recenzí a i hlavně proto, že upřednostňují produkty Philips. Koupila jsem ji ještě když jsem byla těhotná "na každý případ" a musím říct že to byla nejlepší věc, co jsem mohla udělat. Zachránila mně když jsem měla zapaleny prsniky a hledala jsem ji o půlnoci protože jsem myslela že to vybuchne. V každém případě, hned po použití se mi ulevilo. Používám ji i když chci odsat mléko do mrazáku do zásoby nebo jenom tak když potřebuji. Doporučuji umývat po každém použití důkladně. Aby fungovala, musíte mít správně složenou, jednou se mi stalo že jsem zapomněla jeden díl a už jsem si myslela, že nefunguje. Používám ji třetí rok a funguje super. Malý tip: ak plánujete odsavat pravidelně, kupte si oboustanní, ušetříte tak hodně času.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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