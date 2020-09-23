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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Natural
Obsahuje lahev 125 ml
Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.
Po zapnutí začne odsávačka automaticky jemně stimulovat, aby se mléko uvolnilo. Poté lze vybrat ze 3 nastavení odsávání, aby vám rychlost odsávání co nejvíce vyhovovala.
Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.
Ocenění
4.8
z 5
145
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Zuzi_M
23/09/2020
Česká republika
Odsávačka za mě naprostý top
Elektrická odsávačka Philips mě zachránila, mohu ji doporučit všem maminkám.
Výhody
Oproti manuální je odsávání rychlejší a nebolí vás ruce
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
MK 11+1
15/05/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Philips Avent elektronická odsávačka SCF332/01
Odsávačka nám slouží od roku 2014. Prožila prvé dítě a teď pomáhá u odsávání mléka pro druhé. Nemohu vynachválit. Jenom po 6 letech jsme vymenili sací membránu a přívodní hadičku rovněž odchází membrána na ochranu prsu, ale dá se odsávat i bez ní.
Výhody
Rovnoměrnost odsávaní, kvalitní stimulace
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
Barbara
26/07/2018
Česká republika
Skvělý pomocník při kojení
Koupila jsem si tuhle odsavacku na základě recenzí a i hlavně proto, že upřednostňují produkty Philips. Koupila jsem ji ještě když jsem byla těhotná "na každý případ" a musím říct že to byla nejlepší věc, co jsem mohla udělat. Zachránila mně když jsem měla zapaleny prsniky a hledala jsem ji o půlnoci protože jsem myslela že to vybuchne. V každém případě, hned po použití se mi ulevilo. Používám ji i když chci odsat mléko do mrazáku do zásoby nebo jenom tak když potřebuji. Doporučuji umývat po každém použití důkladně. Aby fungovala, musíte mít správně složenou, jednou se mi stalo že jsem zapomněla jeden díl a už jsem si myslela, že nefunguje. Používám ji třetí rok a funguje super. Malý tip: ak plánujete odsavat pravidelně, kupte si oboustanní, ušetříte tak hodně času.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF332/01 Pohodlná elektronická odsávačka mateřského mléka
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011