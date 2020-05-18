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  • Více pohodlí, více mléka, snadné použití na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadné použití na cestách*

Ukončeno

Philips AventManuální odsávačka se 3 pohárky

SCF330/13

4.9
| (53) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Více pohodlí, více mléka, snadné použití na cestách*
Seďte pohodlně bez předklánění díky měkké masážní vložce, která jemně stimuluje tok mléka. Manuální odsávačka mateřského mléka Avent má jen několik dílů, takže se snadno sestavuje, používá i čistí. Díky její lehké a kompaktní konstrukci je odsávání na cestách jednoduché.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Manuální odsávačka mateřského mléka s masážní vložkou

Více pohodlí, více mléka, snadné použití na cestách*

  • Snadné použití na cestách

  • Odsávačka s měkkou masážní vložkou

  • Obsahuje 3 úložné pohárky

  • Dudlík s jemným novorozeneckým průtokem

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.

Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.

Obsahuje 3 všestranné úložné pohárky

Obsahuje 3 všestranné úložné pohárky

Pomocí stejného pohárku můžete mateřské mléko odsávat, skladovat a krmit jím své dítě. Ideální pro skladování v chladničce nebo mrazničce

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

53

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Pohodlné odsávání

Tuto odsavacku používám už u druhého dítěte a vyhovuje mi.

Výhody

Přiložené pohárky na uchování mateřského mléka jak v lednici, tak mrazáku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

04/01/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá a výhodná sada

Určitě doporučuji, dobré na začátek na rozkojení nebo později pro odsavání a mrazení

Výhody

Skladný, snadno se čistí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

27/09/2018

Česká republika

Česká republika

S produktem jsem spokojená

Odsávačka funguje bezvadně. Nemusela jsem se ani vůbec namáhat, přístroj odsává jemně, bez bolestí a docela rychlé, samozřejmě záleží na zručnosti každého. Používala jsem odsávačku docela často, a je úplně jako nová takže kvalita materiálu moc dobrá.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011