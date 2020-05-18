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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Snadné použití na cestách
Odsávačka s měkkou masážní vložkou
Obsahuje 3 úložné pohárky
Dudlík s jemným novorozeneckým průtokem
Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.
Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.
Pomocí stejného pohárku můžete mateřské mléko odsávat, skladovat a krmit jím své dítě. Ideální pro skladování v chladničce nebo mrazničce
4.9
z 5
53
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Zuzkkka
18/05/2020
Česká republika
Pohodlné odsávání
Tuto odsavacku používám už u druhého dítěte a vyhovuje mi.
Výhody
Přiložené pohárky na uchování mateřského mléka jak v lednici, tak mrazáku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Cloei38
04/01/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá a výhodná sada
Určitě doporučuji, dobré na začátek na rozkojení nebo později pro odsavání a mrazení
Výhody
Skladný, snadno se čistí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
ahatanka
27/09/2018
Česká republika
S produktem jsem spokojená
Odsávačka funguje bezvadně. Nemusela jsem se ani vůbec namáhat, přístroj odsává jemně, bez bolestí a docela rychlé, samozřejmě záleží na zručnosti každého. Používala jsem odsávačku docela často, a je úplně jako nová takže kvalita materiálu moc dobrá.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/13 Manuální odsávačka se 3 pohárky
Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011