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Ukončeno

Philips AventElektronická odsávačka mateřského mléka

SCF312/01

4.7

| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Vytvořeno pro pohodlí

Napětí nebo spěch mohou znesnadnit uvolňování mateřského mléka a mohou ovlivňovat i jeho produkci. Naše odsávačka Philips AVENT SCF312/01 byla navržena tak, abyste se při odsávání cítila co nejpříjemněji.

Zobrazit všechny výhody

Odsávačka zajišťující optimální pohodlí díky masážním vložkám

Vytvořeno pro pohodlí

  • Součástí balení je lahev 125 ml

Pamatuje si vaše osobní tempo

Pamatuje si vaše osobní tempo

Pouze elektrická odsávačka Philips AVENT je vybavena pro maximální pohodlí pamětí, která si zapamatuje a příště pokračuje ve vašem osobním rytmu odsávání.

Jemné a přesto s efektivními výsledky

Jemné a přesto s efektivními výsledky

Slabý podtlak sání odsávačky Philips AVENT napodobuje přirozené sání dítěte pro pohodlnější a lepší účinnost

Patentovaná jemná masážní vložka ve tvaru pěti okvětních lístků

Patentovaná jemná masážní vložka ve tvaru pěti okvětních lístků

Jedinečná aktivní masážní vložka navozuje podobné pocity jako při skutečném kojení

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%

Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny

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