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Ukončeno
Vytvořeno pro pohodlí
Napětí nebo spěch mohou znesnadnit uvolňování mateřského mléka a mohou ovlivňovat i jeho produkci. Naše odsávačka Philips AVENT SCF312/01 byla navržena tak, abyste se při odsávání cítila co nejpříjemněji.
Součástí balení je lahev 125 ml
Pouze elektrická odsávačka Philips AVENT je vybavena pro maximální pohodlí pamětí, která si zapamatuje a příště pokračuje ve vašem osobním rytmu odsávání.
Slabý podtlak sání odsávačky Philips AVENT napodobuje přirozené sání dítěte pro pohodlnější a lepší účinnost
Jedinečná aktivní masážní vložka navozuje podobné pocity jako při skutečném kojení
4.7
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ARTiV6
22/09/2013
Polska
Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%
Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny
bzyku
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny
Justyna77
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF312/01 Laktator elektroniczny