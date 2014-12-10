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Ukončeno
Obsahuje lahev 125 ml
Měkká silikonová vložka odsávačky Philips Avent s pěti masážními výstupky zajišťuje masáž prsu. Při stlačování páky odsávačky se výstupky pohybují nahoru a dolů a jemně masírují dvorec bradavky. Během odsávání navozují podobné pocity jako při kojení.
Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.
Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Usnadňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.
4.4
z 5
7
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Hejj
10/12/2014
Polska
Ideał
Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Laktator ręczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Laktator ręczny
Tanja5
20/05/2022
Srbija
Za sve mama spas
Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Ručna pumpica za grudi
Vishenka
31/10/2019
Україна
Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями
Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Klinicky prokázané odsávání většího objemu mléka ve 20 minutách rychleji než běžnou nemocniční dvojitou elektrickou odsávačkou mateřského mléka, kdy následně odsávaly matky, které předčasně porodily.