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Ukončeno

Philips AventManuální odsávačka mateřského mléka

SCF300/20

4.4
| (7) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt
Odsajete více. Rychleji.
Unikátní manuální odsávačka Philips Avent SCF300/20 bez BPA zaručuje zvýšenou účinnost, a je potvrzeno klinickými zkouškami, že umožňuje odstříknout více mléka než nemocniční dvojité elektrické odsávačky*.
Zobrazit všechny výhody

Odsávačka inspirovaná přírodou

Odsajete více. Rychleji.

  • Obsahuje lahev 125 ml

Patentovaná masážní vložka

Patentovaná masážní vložka

Měkká silikonová vložka odsávačky Philips Avent s pěti masážními výstupky zajišťuje masáž prsu. Při stlačování páky odsávačky se výstupky pohybují nahoru a dolů a jemně masírují dvorec bradavky. Během odsávání navozují podobné pocity jako při kojení.

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje plynulý tok mléka

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.

Jemná masážní vložka uvolňují přirozený tok, podobně jako při kojení

Jemná masážní vložka uvolňují přirozený tok, podobně jako při kojení

Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Usnadňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

7

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

10/12/2014

Polska

Polska

Ideał

Przy kompletowaniu wyprawki do szpitala, laktator był ostatnią rzeczą, której nie miałam i przy której wyborze miałam największy problem. Pani w sklepie poleciła mi właśnie ten - Avent'a. Pomimo, że był ciut droższy, było warto szczególnie jeśli miałby od tego zależeć mój komfort. Laktator jest lekki, prosty w obsłudze. Bez problemu się go myje i składa. Masująca nakładka, stymulująca ściąganie pokarmu - cudo! Choć obawiałam się, że ta czynność jest bolesna i stresująca - z Avent'em przekonałam się, ze tak nie jest.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Laktator ręczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Laktator ręczny

20/05/2022

Srbija

Srbija

Za sve mama spas

Pumpica je sjajna, praktična a čašice savršeno čuvaju mlekce

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Ručna pumpica za grudi

31/10/2019

Україна

Україна

Это прекрасный продукт обладает хорошими функциями

Хороший молокоотсос , очень удобный в и использовании , легко разбирается , чтобы помыть его после использования , компактный для того чтобы взять в поездку не занимает много места . Рекомендую очень хороший !

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF300/20 Ручний молоковідсмоктувач

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Klinicky prokázané odsávání většího objemu mléka ve 20 minutách rychleji než běžnou nemocniční dvojitou elektrickou odsávačkou mateřského mléka, kdy následně odsávaly matky, které předčasně porodily.