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Ukončeno
SCF292/13
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Sada na cesty
Všechno, co potřebujete pro udržování zásoby, odsávání a skladování mateřského mléka, když nemůžete být u svého dítěte.
Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Usnadňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.
Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.
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