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Ukončeno

Philips AventElektronická odsávačka mateřského mléka

SCF292/13

Vytvořeno pro pohodlí
Naše jedinečná odsávačka Out & About bez BPA obsahuje elektronickou paměť, která umožňuje plnou kontrolu díky učení a pokračování ve vašem osobním způsobu odsávání.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Inspirováno přírodou

Vytvořeno pro pohodlí

  • Sada na cesty

S izolační cestovní taškou

S izolační cestovní taškou

Všechno, co potřebujete pro udržování zásoby, odsávání a skladování mateřského mléka, když nemůžete být u svého dítěte.

Jemná masážní vložka uvolňují přirozený tok, podobně jako při kojení

Jemná masážní vložka uvolňují přirozený tok, podobně jako při kojení

Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Usnadňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje plynulý tok mléka

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.

Technické specifikace

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu