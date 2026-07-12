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  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
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  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
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  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru

Ukončeno

Shaver series 9000Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

S9987/59

4.8
| (702) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
Objevte nejinteligentnější holicí strojek s umělou inteligencí na světě: Philips Shaver Series 9000. Zastřihuje na úrovni pokožky díky systému Lift & Cut, zatímco technologie SkinIQ poskytuje strojku zpětnou vazbu o tlaku na pokožku v reálném čase, čímž ji chrání.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Dokonale hladké oholení i pětidenního strniště

Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru

  • Hladké oholení

  • Břity Dual SteelPrecision

  • Senzor Pressure Guard

  • Flexibilní hlavy 360-D

  • Záruka až 5 roků******

Hladké oholení díky systému Lift & Cut

Hladké oholení díky systému Lift & Cut

Jedinečná patentovaná rotační technologie Lift & Cut vousy jemně nadzvedne od kořínků a pak je zastřihne přesně na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky), aniž by se jí břity musely dotknout.

Zastřihuje v každém směru díky břitům otočným o 360°

Zastřihuje v každém směru díky břitům otočným o 360°

Rotační holicí strojky Philips jsou speciálně navrženy tak, aby odpovídaly přirozenému růstu vousů a zachytily vousy rostoucí ve všech směrech díky 360stupňovým rotačním břitům. Díky až 150 000 střihům za minutu oholí břity Dual SteelPrecision jedním tahem více vousů**

Vždy optimální tlak díky snímači Pressure Guard

Vždy optimální tlak díky snímači Pressure Guard

Pro dokonalé oholení a ochranu pokožky je klíčový tlak užitý při holení. Pokročilé snímače v holicím strojku vnímají tlak, který během holení aplikujete, a inovativní světelný signál vám dá vědět, pokud příliš tlačíte, nebo pokud tlak naopak není dostatečný. Dosáhněte dokonalého oholení přesně podle vašich potřeb.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

702

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

12/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holicí strojek velmi dobrý už léta kupuji jen značku Philips a zatím jsem velmi spokojen

Výhody

Jsem velmi spokojen

Nevýhody

Žadná

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

Date of Use 2026-06-26

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

Date of Use 2026-06-26

09/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dlouhodobě používám výrobky Philips na holení a jsem s nimi spokojen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-05-31

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-05-31

17/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobok je neskutocný

Maximálna spokojnosť. Každé holinie sa je zážitok. Je to nad moje očakávanie

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. oproti předchozímu modelu Philips 9000 Series

  2. Oproti holicímu strojku Philips 3000 Series, u třídenního strniště.

  3. * V porovnání s materiálem bez povrchové úpravy

  4. Na základě informací o uživatelích výrobků Philips Series S7000 a aplikace Shaving v roce 2019

  5. Srovnání nečistot po holení za použití čisticí kapaliny oproti vodě v zásobníku

  6. Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu.