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  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru

Ukončeno

Shaver series 9000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

S9986/59

4.8
| (702) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
Díky nejchytřejšímu holicímu strojku řízenému umělou inteligencí bude vaše pokožka v neuvěřitelném pohodlí. Získejte zpětnou vazbu ohledně tlaku holení, abyste svou pokožku ochránili a to i u 5denních vousů. Strojek je citlivý, lehce se nasměruje a přizpůsobí se jedinečnému tvaru vašeho obličeje.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

s technologií SkinIQ

Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru

  • Senzor Pressure Guard

  • Břity Dual SteelPrecision

  • Dermatologicky testováno

  • Flexibilní hlavy 360-D

  • Záruka až 5 roků*****

Zastřihuje v každém směru díky břitům otočným o 360°

Zastřihuje v každém směru díky břitům otočným o 360°

Rotační holicí strojky Philips jsou speciálně navrženy tak, aby odpovídaly přirozenému růstu vousů a zachytily vousy rostoucí ve všech směrech díky 360stupňovým rotačním břitům. Díky až 150 000 střihům za minutu oholí břity Dual SteelPrecision jedním tahem více vousů**

O 30 % hladší*** pohyb po pokožce díky povrchové úpravě Protective SkinGlide

O 30 % hladší*** pohyb po pokožce díky povrchové úpravě Protective SkinGlide

Hlavu holicího strojku dělí od pokožky ochranný povlak. Až 250 mikrokuliček na čtvereční centimetr zlepšuje pohyb po pokožce až o 30 %***, čímž se minimalizuje podráždění.

Vždy optimální tlak díky snímači Pressure Guard

Vždy optimální tlak díky snímači Pressure Guard

Pro dokonalé oholení a ochranu pokožky je klíčový tlak užitý při holení. Pokročilé snímače v holicím strojku vnímají tlak, který během holení aplikujete, a inovativní světelný signál vám dá vědět, pokud příliš tlačíte, nebo pokud tlak naopak není dostatečný. Dosáhněte dokonalého oholení přesně podle vašich potřeb.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

702

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

12/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holicí strojek velmi dobrý už léta kupuji jen značku Philips a zatím jsem velmi spokojen

Výhody

Jsem velmi spokojen

Nevýhody

Žadná

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

Date of Use 2026-06-26

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

Date of Use 2026-06-26

09/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dlouhodobě používám výrobky Philips na holení a jsem s nimi spokojen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-05-31

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-05-31

17/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobok je neskutocný

Maximálna spokojnosť. Každé holinie sa je zážitok. Je to nad moje očakávanie

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. v porovnání s předchozí řadou Philips S9000

  2. Na základě informací o uživatelích výrobků Philips řady S7000 a aplikace GroomTribe v roce 2019

  3. * V porovnání s materiálem bez povrchové úpravy

  4. * * srovnání nečistot po holení po použití čisticí kapaliny a vody v zásobníku.

  5. Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu.