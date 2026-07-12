3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Senzor Pressure Guard
Břity Dual SteelPrecision
Dermatologicky testováno
Flexibilní hlavy 360-D
Záruka až 5 roků*****
Rotační holicí strojky Philips jsou speciálně navrženy tak, aby odpovídaly přirozenému růstu vousů a zachytily vousy rostoucí ve všech směrech díky 360stupňovým rotačním břitům. Díky až 150 000 střihům za minutu oholí břity Dual SteelPrecision jedním tahem více vousů**
Hlavu holicího strojku dělí od pokožky ochranný povlak. Až 250 mikrokuliček na čtvereční centimetr zlepšuje pohyb po pokožce až o 30 %***, čímž se minimalizuje podráždění.
Pro dokonalé oholení a ochranu pokožky je klíčový tlak užitý při holení. Pokročilé snímače v holicím strojku vnímají tlak, který během holení aplikujete, a inovativní světelný signál vám dá vědět, pokud příliš tlačíte, nebo pokud tlak naopak není dostatečný. Dosáhněte dokonalého oholení přesně podle vašich potřeb.
4.8
z 5
702
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Ferdas 4
12/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Holicí strojek velmi dobrý už léta kupuji jen značku Philips a zatím jsem velmi spokojen
Výhody
Jsem velmi spokojen
Nevýhody
Žadná
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ
Date of Use 2026-06-26
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9976/63 Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ
Date of Use 2026-06-26
PaKt
09/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dlouhodobě používám výrobky Philips na holení a jsem s nimi spokojen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-05-31
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-05-31
Laco Gulyás
17/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobok je neskutocný
Maximálna spokojnosť. Každé holinie sa je zážitok. Je to nad moje očakávanie
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 Prestige XP9201/33 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
v porovnání s předchozí řadou Philips S9000
Na základě informací o uživatelích výrobků Philips řady S7000 a aplikace GroomTribe v roce 2019
* V porovnání s materiálem bez povrchové úpravy
* * srovnání nečistot po holení po použití čisticí kapaliny a vody v zásobníku.
Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu.