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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Ukončeno
Hladké oholení
Břity Dual SteelPrecision
Senzor Pressure Guard
Flexibilní hlavy 360-D
Záruka až 5 roků******
Jedinečná patentovaná rotační technologie Lift & Cut vousy jemně nadzvedne od kořínků a pak je zastřihne přesně na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky), aniž by se jí břity musely dotknout.
Rotační holicí strojky Philips jsou speciálně navrženy tak, aby odpovídaly přirozenému růstu vousů a zachytily vousy rostoucí ve všech směrech díky 360stupňovým rotačním břitům. Díky až 150 000 střihům za minutu oholí břity Dual SteelPrecision jedním tahem více vousů**
Pro dokonalé oholení a ochranu pokožky je klíčový tlak užitý při holení. Pokročilé snímače v holicím strojku vnímají tlak, který během holení aplikujete, a inovativní světelný signál vám dá vědět, pokud příliš tlačíte, nebo pokud tlak naopak není dostatečný. Dosáhněte dokonalého oholení přesně podle vašich potřeb.
4.8
z 5
83
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
good_luck!
03/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
výrobek funguje jak má, dalo by se vytknout holení pod nosem - má celkem velký okraj, kde neoholí a na "stařeckých" místech na krku to taky chce větší trpělivost a delší čas. Jinak oholení výborné.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Date of Use 2026-07-01
Kerim49
01/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Holící strojek Philips:i9000 x9003/30
Vždy jsem měl holící strojek Braun.Ale nyní co mám Philips,jsem svůj názor a fanděni zmenil!Po zkušenostech nyní musím říct,že jsem přímo šokován,co Philips dovede!Úžasně holí,bez sebemenšich problémů,pokožka je hladká,bez tkačení,škrábanců atd.Opravdu špička!👍
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Slavajs
19/02/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Philips forever.
Hladké oholení bez podráždění pokožky. Kvalitní zpracování a luxusní design. Je to můj čtvrtý holící strojek od výrobce Philips. Všechny jsou dosud plně funkční, nový model si kupuji spíše ze zvědavosti, jakou inovaci výrobce vyvinul. Nikdy nejsem zklamán.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
oproti předchozímu modelu Philips 9000 Series
Oproti holicímu strojku Philips 3000 Series, u třídenního strniště.
* V porovnání s materiálem bez povrchové úpravy
Na základě informací o uživatelích výrobků Philips Series S7000 a aplikace Shaving v roce 2019
Srovnání nečistot po holení za použití čisticí kapaliny oproti vodě v zásobníku
Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu.