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  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
  • Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru

Ukončeno

Shaver series 9000Elektrický holicí strojek Wet&Dry se SkinIQ

S9985/50

4.8
| (83) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru
Objevte nejinteligentnější holicí strojek s umělou inteligencí na světě: Philips Shaver Series 9000. Zastřihuje na úrovni pokožky díky systému Lift & Cut, zatímco technologie SkinIQ poskytuje strojku zpětnou vazbu o tlaku na pokožku v reálném čase, čímž ji chrání.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Dokonale hladké oholení i pětidenního strniště

Dokonale hladké oholení*, pohodlí pokožky na míru

  • Hladké oholení

  • Břity Dual SteelPrecision

  • Senzor Pressure Guard

  • Flexibilní hlavy 360-D

  • Záruka až 5 roků******

Hladké oholení díky systému Lift & Cut

Hladké oholení díky systému Lift & Cut

Jedinečná patentovaná rotační technologie Lift & Cut vousy jemně nadzvedne od kořínků a pak je zastřihne přesně na úrovni pokožky (až 0,00 mm od pokožky), aniž by se jí břity musely dotknout.

Zastřihuje v každém směru díky břitům otočným o 360°

Zastřihuje v každém směru díky břitům otočným o 360°

Rotační holicí strojky Philips jsou speciálně navrženy tak, aby odpovídaly přirozenému růstu vousů a zachytily vousy rostoucí ve všech směrech díky 360stupňovým rotačním břitům. Díky až 150 000 střihům za minutu oholí břity Dual SteelPrecision jedním tahem více vousů**

Vždy optimální tlak díky snímači Pressure Guard

Vždy optimální tlak díky snímači Pressure Guard

Pro dokonalé oholení a ochranu pokožky je klíčový tlak užitý při holení. Pokročilé snímače v holicím strojku vnímají tlak, který během holení aplikujete, a inovativní světelný signál vám dá vědět, pokud příliš tlačíte, nebo pokud tlak naopak není dostatečný. Dosáhněte dokonalého oholení přesně podle vašich potřeb.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

83

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

03/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

výrobek funguje jak má, dalo by se vytknout holení pod nosem - má celkem velký okraj, kde neoholí a na "stařeckých" místech na krku to taky chce větší trpělivost a delší čas. Jinak oholení výborné.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

01/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holící strojek Philips:i9000 x9003/30

Vždy jsem měl holící strojek Braun.Ale nyní co mám Philips,jsem svůj názor a fanděni zmenil!Po zkušenostech nyní musím říct,že jsem přímo šokován,co Philips dovede!Úžasně holí,bez sebemenšich problémů,pokožka je hladká,bez tkačení,škrábanců atd.Opravdu špička!👍

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

19/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Philips forever.

Hladké oholení bez podráždění pokožky. Kvalitní zpracování a luxusní design. Je to můj čtvrtý holící strojek od výrobce Philips. Všechny jsou dosud plně funkční, nový model si kupuji spíše ze zvědavosti, jakou inovaci výrobce vyvinul. Nikdy nejsem zklamán.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

Tato recenze byla vytvořena pro produkt i9000 X9003/30 Elektrický holicí strojek, mokrý i suchý, se SkinIQ

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. oproti předchozímu modelu Philips 9000 Series

  2. Oproti holicímu strojku Philips 3000 Series, u třídenního strniště.

  3. * V porovnání s materiálem bez povrchové úpravy

  4. Na základě informací o uživatelích výrobků Philips Series S7000 a aplikace Shaving v roce 2019

  5. Srovnání nečistot po holení za použití čisticí kapaliny oproti vodě v zásobníku

  6. Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu.