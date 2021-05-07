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Ukončeno
Systém břitů V-Track PRO
Hlavy s 8 směry detekce křivek
Systém SmartClean Plus
Přesný zastřihovač SmartClick
Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, od jednodenního po třídenní strniště, a to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechávají ve skvělém stavu.
Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.
Vyberte si mezi třemi režimy a holení si přizpůsobte: Sensitive – pro šetrné, ale důkladné oholení. Normal – pro důkladné, každodenní holení. Fast – pro rychlé holení, které šetří čas.
Ocenění
4.8
z 5
228
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Domic63
07/05/2021
Česká republika
Rychlé oholení bez podráždění
Holící strojek jsem dostal jako dárek, nevěděl jsem, co čekat. Při vyzkoušení to byl najednou rozdíl oproti jiným holícím strojkům co se týče preciznosti i reakce pokožky. Bylo to velmi příjemné překvapení. Strojek doplňuje dokovací stanice, díky které je péče o strojek minimální. Jediná nevýhoda je interval výměny "kapslí" do stanice. Jinak jsem velmi spokojen.
Výhody
Kvalitní oholení, nepodrážděná pokožka, dokovací stanice.
Nevýhody
Výdrž "kapslí" do dokovací stanice.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
zákazník11
26/04/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Funguje dobře.
Kvalitní výrobek za rozumnou cenu S levnějším strojkem jsem se holil půl hodiny, s tímhle 5 min. Funguje dobře. Svůj účel rychlého a jednoduchého holení splňuje.
Výhody
Kvalitní výrobek za rozumnou cenu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Schur
27/01/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Povedený výrobek
Holicí strojky Philips používám již asi 30 let k plné spokojenosti. Oceňuji i velkou spolehlivost a nízké náklady na provoz.
Výhody
Odolnost, bezporuchovost, šetrnost kpokožce.
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
Oholí až o 20 % více vousů než SensoTouch