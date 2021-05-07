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  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu
  • Dokonalost v každém tahu

Ukončeno

Shaver series 9000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

S9531/26

4.8
| (228) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Dokonalost v každém tahu
Holicí strojek řady 9000 je naším dosud nejdokonalejším holicím strojkem. Jedinečná technologie detekce křivek nabízí výjimečné pokrytí veškerých kontur vaší tváře a systém V-Track zajistí vousům nejlepší pozici pro co nejhladší oholení.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí až o 20 % více vousů* jedním tahem

Dokonalost v každém tahu

  • Systém břitů V-Track PRO

  • Hlavy s 8 směry detekce křivek

  • Systém SmartClean Plus

  • Přesný zastřihovač SmartClick

Náš nejlepší holicí systém na 1–3denní strniště

Náš nejlepší holicí systém na 1–3denní strniště

Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision PRO zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, od jednodenního po třídenní strniště, a to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechávají ve skvělém stavu.

Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

Hlavy se pohybují v 8 různých směrech, aby docílily skvělého výsledku

Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.

Přizpůsobte si své oholení výběrem mezi třemi nastaveními

Přizpůsobte si své oholení výběrem mezi třemi nastaveními

Vyberte si mezi třemi režimy a holení si přizpůsobte: Sensitive – pro šetrné, ale důkladné oholení. Normal – pro důkladné, každodenní holení. Fast – pro rychlé holení, které šetří čas.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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4.8

z 5

228

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

2

07/05/2021

Česká republika

Česká republika

Rychlé oholení bez podráždění

Holící strojek jsem dostal jako dárek, nevěděl jsem, co čekat. Při vyzkoušení to byl najednou rozdíl oproti jiným holícím strojkům co se týče preciznosti i reakce pokožky. Bylo to velmi příjemné překvapení. Strojek doplňuje dokovací stanice, díky které je péče o strojek minimální. Jediná nevýhoda je interval výměny "kapslí" do stanice. Jinak jsem velmi spokojen.

Výhody

Kvalitní oholení, nepodrážděná pokožka, dokovací stanice.

Nevýhody

Výdrž "kapslí" do dokovací stanice.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje dobře.

Kvalitní výrobek za rozumnou cenu S levnějším strojkem jsem se holil půl hodiny, s tímhle 5 min. Funguje dobře. Svůj účel rychlého a jednoduchého holení splňuje.

Výhody

Kvalitní výrobek za rozumnou cenu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

27/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Povedený výrobek

Holicí strojky Philips používám již asi 30 let k plné spokojenosti. Oceňuji i velkou spolehlivost a nízké náklady na provoz.

Výhody

Odolnost, bezporuchovost, šetrnost kpokožce.

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9711/31 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. Oholí až o 20 % více vousů než SensoTouch