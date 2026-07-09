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Ukončeno
Ochranný povrch SkinGlide
Břity SteelPrecision
Senzor regulace pohybu
Flexibilní hlavy 360-D
Mezi hlavami holicího strojku a vaší pokožkou se nachází ochranná vrstva. Obsahuje až 2 000 mikrotechnologických kuliček na milimetr čtvereční a snižuje tření na pokožce o 25 %*, čímž minimalizuje její podráždění.
Díky až 90 000 střihům za minutu oholí silné, ale jemné břity SteelPrecision holicího strojku Philips jedním tahem více vousů**, což vám zajistí čisté a pohodlné holení.
Technologie snímání pohybu elektrického holicího strojku sleduje, jak se holíte, a navádí vás k efektivnější technice. Po pouhých třech holeních dosáhla většina mužů lepší techniky holení s menším počtem tahů***.
4.7
z 5
782
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Paracowboy
09/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Strojek skvěle holí
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-25
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-25
Alfík jouda
15/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
výrobek je skvělý
lehký do ruky dobře a do hladka oholí snadná údržba
Výhody
lehce a rychle oholí
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Vašula
19/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
S holícím strojkem series 7000 jsem velmi spokojený.Holí velmi pěkně,rychle.Strojek je tichý, skvěle kopíruje tvar obličeje.Aplikace je přehledná.Výdrž na nabití dostačující.Čistící stanice funguje výborně,strojek je po vyčištění jak nový.Za mě velmi dobrý produkt.Doporučuji všem.
Výhody
Výdrž na nabití,aplikace, čištění ve stanici
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
v porovnání s nepovrstveným materiálem
Testováno ve srovnání s řadou Philips 3000.
* Na základě uživatelů výrobků Philips řady S7000 a aplikace GroomTribe v roce 2019.
* * srovnání nečistot po holení po použití čisticí kapaliny a vody v zásobníku.