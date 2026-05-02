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  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek

Ukončeno

OneBladeObličej

QP2724/20

4.6
| (3078) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
Philips OneBlade je nový revoluční hybridní zastřihovač, který dokáže zastřihovat a holit vousy jakékoli délky a vytvářet na nich čisté linie a tvary. Zapomeňte na více kroků a používání několika nástrojů. OneBlade zvládne všechno.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

Konstruováno ke střihu vousů, nikoli kůže

Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek

  • Zastřihuje, tvaruje, holí

  • Originální čepel

  • nastavitelný hřeben 5 v 1

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade je vybaven revoluční technologií pro péči o pokožku tváře. Dokáže oholit vousy všech délek. Díky systému dvojí ochrany, hladké povrchové úpravě v kombinaci se zaoblenými hroty je holení snadnější a pohodlnější. Technologie holení představuje rychle se pohybující ostří (12 000 pohybů za minutu), které je účinné i pro delší vousy.

nastavitelný hřeben 5 v 1

nastavitelný hřeben 5 v 1

Jedinečný otevřený design hřebenu, díky kterému snadno zastřihnete i delší a hustší vousy bez nejmenších zádrhelů.

Dejte tomu tvar

Dejte tomu tvar

Vytvarujte přesné linie díky dvoustrannému břitu. Holit můžete v obou směrech, abyste měli lepší přehled a mohli jste sledovat každý vlas, který stříháte. Vylaďte si svůj styl za pár vteřin!

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

3078

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

02/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Má skvělé funkce, dlouhou výdrž atd

Zastřihává výborně, jsem spokojen! Doporučuji ostatním.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej

Date of Use 2026-04-29

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej

Date of Use 2026-04-29

07/04/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Precizní holení

Ostré kontury.Je to první strojek, po kterém moje pleť nepálí. Holení je neuvěřitelně komfortní i bez použití pěny

Výhody

Mokré i suché holení.Žádné podráždění

Nevýhody

Náklady na náhradní břity

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade

08/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super holící strojek.Velmi spokojený a hlavně nedráždí pokožku

Výhody

rychlé oholení bez podráždění

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Oproti předchůdci QP210

  2. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.