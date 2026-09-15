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Ukončeno
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HX9342/02
HX9340
Ukončeno
Jak průvodce čištěním v aplikaci Sonicare funguje?
Mohu používat nabíječku Sonicare s jinými kartáčky?
Jak zaregistrovat zubní kartáček Sonicare?
Jaké režimy čištění má můj kartáček Sonicare?
Jak nabíjet zubní kartáček Sonicare?
Ve kterých zemích je aplikace Sonicare k dispozici?
Jak změním nastavení intenzity na mém kartáčku Sonicare?
Proč je mezi tělem a hlavicí kartáčku drobná škvírka?
Jak čistit kartáček Philips Sonicare?
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