VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Philips Sonicare DiamondClean Sonický elektrický zubní kartáček

Ukončeno

Podpora

Philips Sonicare DiamondCleanSonický elektrický zubní kartáček

HX9342/02

HX9340

Philips Sonicare DiamondClean Sonický elektrický zubní kartáček

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Stručná uživatelská příručka - English (US)

  • PDF soubor, 1 MB
  • 22 October 2020

Ekopas - English (US)

  • PDF soubor, 135.5 kB
  • 25 October 2020

Často kladené otázky

Příslušenství a náhradní díly

Řešení problémů

Záruka a servis

Zkontrolujte podmínky své záruky a zahajte výměnu nebo opravu výrobku

Najděte servisní středisko

Najděte servisní střediska ve vašem okolí pro opravy, diagnostiku a originální náhradní díly

Záruka

Seznamte se záručními podmínkami a lhůtam

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme