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Ukončeno
HX9342/02
HX9340
Bělejší a zdravější zuby na celý život
Nejlepší výkon Philips Sonicare v našem nejstylovějším zubním kartáčku Philips Sonicare HX9332/04. Přejděte na Philips Sonicare.
5 režimů
2 kartáčkové hlavice
*Z obtížně dosažitelných míst odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček
Sonický zubní kartáček Philips Sonicare napomáhá čištění mezizubních prostor a podél linie dásní, což přináší zlepšení stavu dásní za pouhé dva týdny.
2x lepší bělení zubů než manuálním kartáčkem během pouhého týdne. Odstraní až o 100 % více skvrn a zajistí bělejší zuby během 1 týdne.
4.8
z 5
55
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
Bet-A
25/05/2021
Česká republika
Skvělé funkce, super čištění, už mají i děti a bav
Kartáček bych nevyměnila za nic jiného. Má super funkce a jsem s ním spokojená
Výhody
Čisté zuby , i zubařka poznala
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Datum použití 2019-05-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Datum použití 2019-05-25
skacel1978
08/09/2013
Česká republika
Byl jsem překvapen efektivností sonického čištění.
Velmi kvalitní a ergonomicky bez chyby. Po roce používání nemám problém se zubním kamenem ani další kazy :-D
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
ella-k
09/05/2020
Polska
Ověřený kupující
szczoteczka posiada doskonałe funkcje
Szczoteczka jest świetna! Doskonale czyści zęby!!!jestem bardzo zadowolona nigdy nie zamienię jej na zwykłą szczoteczkę różnica niesamowita.
Výhody
super wybiela i czyści zęby
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Datum použití 2019-05-09
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna
Datum použití 2019-05-09
Studie
při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou minut