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Ukončeno

Philips Sonicare DiamondCleanSonický elektrický zubní kartáček

HX9342/02

HX9340

4.8

| (55) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt

Bělejší a zdravější zuby na celý život

Nejlepší výkon Philips Sonicare v našem nejstylovějším zubním kartáčku Philips Sonicare HX9332/04. Přejděte na Philips Sonicare.

Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější značka sonických kartáčků na světě1

Nejlepší bělicí elektrický zubní kartáček Philips Sonicare

Bělejší a zdravější zuby na celý život

  • 5 režimů

  • 2 kartáčkové hlavice

Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

*Z obtížně dosažitelných míst odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček

Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

Zlepšuje zdraví dásní během dvou týdnů

Sonický zubní kartáček Philips Sonicare napomáhá čištění mezizubních prostor a podél linie dásní, což přináší zlepšení stavu dásní za pouhé dva týdny.

2x lepší bělení zubů než manuálním kartáčkem

2x lepší bělení zubů než manuálním kartáčkem

2x lepší bělení zubů než manuálním kartáčkem během pouhého týdne. Odstraní až o 100 % více skvrn a zajistí bělejší zuby během 1 týdne.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

55

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

3

25/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce, super čištění, už mají i děti a bav

Kartáček bych nevyměnila za nic jiného. Má super funkce a jsem s ním spokojená

Výhody

Čisté zuby , i zubařka poznala

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Datum použití 2019-05-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Datum použití 2019-05-25

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Byl jsem překvapen efektivností sonického čištění.

Velmi kvalitní a ergonomicky bez chyby. Po roce používání nemám problém se zubním kamenem ani další kazy :-D

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

09/05/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

szczoteczka posiada doskonałe funkcje

Szczoteczka jest świetna! Doskonale czyści zęby!!!jestem bardzo zadowolona nigdy nie zamienię jej na zwykłą szczoteczkę różnica niesamowita.

Výhody

super wybiela i czyści zęby

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Datum použití 2019-05-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX9342/02 Szczoteczka soniczna

Datum použití 2019-05-09

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Upozornění

  1. Studie 

  1. při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou minut