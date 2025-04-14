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Ukončeno

Philips Sonicare 4500Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem

HX6839/28

HX683P

4.7
| (123) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Zlatý střed
Jeden z nejprodávanějších elektrických kartáčků v Česku*. Kombinuje super výkonnou techniku stírání plaku a přitom je za dostupnou cenu. ,,Už po prvním vyčištění mám pocit úplně jiných zubů,” říkají lidé, když kartáček zkusí, a přejedou jazykem po hladkých zubech bez plaku. Kromě režimu Clean má kartáček ještě režim White. Vaše zuby budou bělejší už za týden. *na základě GfK dat z roku 2023
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Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček v ČR1

Bělejší zuby během 1 týdne.

Zlatý střed

  • Zabudovaný tlakový senzor

  • 2 režimy čištění

  • 1 x funkce BrushSync

  • cestovní pouzdro

Světlejší zuby za pouhý týden

Světlejší zuby za pouhý týden

Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Režimy Clean a White

Režimy Clean a White

Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku nebo chcete svým zubům dopřát skvělý lesk, postaráme se o to: Režim Clean se stará o vynikající čištění a režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn.

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Technické specifikace

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Recenze

Porozumět recenzím produktů

4.7

z 5

123

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

5
4
3
2
1

Mik5719

14/04/2025

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Výrobek má očekávané funkce

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6839/28 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6839/28 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem

xJiří

19/02/2023

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Naprostá spokojenost

Naprostá spokojenost - příjemné čištění, dobře funguje.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6830/53 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6830/53 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem

VašekMot

07/11/2022

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

výborné čištění

Výrobek jsem si koupil jako náhradu již odslouženého kartáčku. Čistí velice dobře o tom není pochyb. Zase mám krásně hladké a čisté zuby. Doufám, že vydrží déle než jen dom konce záruky. Předešlý bohužel přestal z ničeho nic fungovat. Nešel zapnout a to stál 5500,- talk jsem šel cestou levnějšího. Uvidíme

Výhody

kvalitní čištění

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6839/28 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6839/28 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem

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Upozornění

  1. Studie 

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček