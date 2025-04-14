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Ukončeno
HX6839/28
HX683P
Zabudovaný tlakový senzor
2 režimy čištění
1 x funkce BrushSync
cestovní pouzdro
Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.
Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku nebo chcete svým zubům dopřát skvělý lesk, postaráme se o to: Režim Clean se stará o vynikající čištění a režim White je ideální pro odstranění povrchových skvrn.
Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.
Porozumět recenzím produktů
4.7
z 5
123
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Mik5719
14/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek má očekávané funkce
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6839/28 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6839/28 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem
xJiří
19/02/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Naprostá spokojenost
Naprostá spokojenost - příjemné čištění, dobře funguje.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6830/53 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6830/53 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem
VašekMot
07/11/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
výborné čištění
Výrobek jsem si koupil jako náhradu již odslouženého kartáčku. Čistí velice dobře o tom není pochyb. Zase mám krásně hladké a čisté zuby. Doufám, že vydrží déle než jen dom konce záruky. Předešlý bohužel přestal z ničeho nic fungovat. Nešel zapnout a to stál 5500,- talk jsem šel cestou levnějšího. Uvidíme
Výhody
kvalitní čištění
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6839/28 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4500 HX6839/28 Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem
Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch
Studie
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček