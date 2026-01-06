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Ukončeno

Philips Sonicare 4300Sonický kartáček s 1 režimem

HX6800/44

HX680B

4.7
| (779) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Zlatý střed
Jeden z nejprodávanějších elektrických kartáčků v Česku*. Kombinuje super výkonnou techniku stírání plaku, má oblíbenou funkci nastavení intenzity a přitom je za dostupnou cenu. ,,Už po prvním vyčištění mám pocit úplně jiných zubů,” říkají lidé, když kartáček zkusí, a přejedou jazykem po hladkých zubech bez plaku. Vaše zuby budou bělejší už za týden. *na základě GfK dat z roku 2023
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Bělejší zuby během 1 týdne.

Zlatý střed

  • Zabudovaný tlakový senzor

  • 1 režim čištění

  • 1 x funkce BrushSync

Světlejší zuby za pouhý týden

Světlejší zuby za pouhý týden

Nasaďte hlavici W2 Optimal White, která vám pomůže odstranit povrchové skvrny a dosáhnout bělejšího úsměvu. Je prokázáno, že díky hustě osázeným centrálním vláknům pro odstranění skvrn hlavice zesvětlí zuby za pouhý jeden týden.

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Bezpečný a šetrný pro citlivé zuby a dásně, rovnátka a zubní náhrady

Můžete si být jisti, že vám zubní kartáček zajistí při čištění pocit bezpečí: naše sonická technologie je vhodná pro použití s rovnátky, výplněmi, korunkami a fazetami, předchází tvorbě zubního kazu a zlepšuje zdraví dásní.

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

779

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

06/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jsem naprosto spokojen

Čistí velmi rychle, příjemně a kvalitně. Přikoupil jsem sadu 4 hlavic aby kartáček mohla použít celá rodina.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem

03/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Lesk jako blesk!

Sonický kartáček Philips 4300 HX6803 kvalitně čistí zuby. Vydrží 2 týdny na 1 nabití. 1 režim čištění naprosto postačuje. Zuby jsou bělejší, bez plaku. Rozhodně jej doporučuji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6803/04 Sonický kartáček s 1 režimem

05/04/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

V porovnání s vyšší verzi mi chybí jen možnost delšího cyklu na bělení. Jinak srovnatelné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6800/63 Sonický kartáček s 1 režimem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4300 HX6800/63 Sonický kartáček s 1 režimem

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Upozornění

  1. Studie 

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček