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HX6352/42
HX6350
Jak průvodce čištěním v aplikaci Sonicare funguje?
Ve kterých zemích je aplikace Sonicare k dispozici?
Co ukazují kontrolky stavu baterie na kartáčku Sonicare?
Mohu v zubním kartáčku Sonicare vyměnit baterii?
Jak nabíjet zubní kartáček Sonicare?
Jak zaregistrovat zubní kartáček Sonicare?
Jaké režimy čištění má můj kartáček Sonicare?
Jak čistit kartáček Philips Sonicare?
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